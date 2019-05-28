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Протест: российский депутат пришел на заседание с котом

28.05.2019 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер принес своего кота на заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды в знак протеста против онихэктомии (ампутация фаланг пальцев с когтем), которую проводят домашним животным, сообщает агентство «Новый День».

Фото: Алексей Земляков / 66.Ru

Позднее в своем Facebook Вегнер написал, что на эту процедуру своих питомцев отправляют варвары, которым жалко свои дорогие диваны, ковры и платья. «Любишь котейку, люби и коготейки», — добавил он.

В настоящий момент ветеринары проводят процедуру под названием «мягкие лапки» по желанию хозяев. В ходе заседания комитета обсуждалось предложение белгородских парламентариев запретить делать эту операцию, если для этого нет показаний. По мнению авторов инициативы, онихэктомия негативно сказывается за здоровье животного, повышает риск развития патологических процессов в организме, ограничивает повадки и природные возможности животного. Итогом заседания стало решение поддержать идею, пишет Лента.ру.


 
 
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Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер принес своего кота на заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей...
 
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