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Телевизионщики — 191 рубль, волонтёры — 10: кого и как покормят на Евроиграх

28.05.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На II Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, на питание представителям компании домашнего вещателя будет выделяться до 191 рубля в день.


Иллюстративное фото / gastronom.by


В эту группу входят и сотрудники Белтелерадиокомпании, и представители иностранных телеканалов. А вот на волонтёров планируют тратить в 19 раз меньше: по 10 рублей. Нормы денежных расходов на питание, проживание и сувениры зафиксировали в постановлении Совмина Беларуси от 24 мая 2019 года, которое официально опубликовано 28 мая.

 

На питание белорусских спортивных судей будут тратить до 52 рублей в смену, а их иностранных коллег — не больше 191 рубля. А вот сотрудники скорой помощи, спасатели и милиция тоже будут довольствоваться всего 10 рублями.

 

 

 

 

Еврорадио рассказывало, что паёк солдата в Беларуси — шесть рублей в день. Один из последних указов Александра Лукашенко позволил при необходимости привлекать военных к охране общественного порядка. При этом они будут приравнены к сотрудникам МВД. И тогда на Играх солдаты будут питаться на целых 10 рублей!  

Сувениры VIP-гостям за 1530 рублей

Высокопоставленным гостям II Европейских игр будут вручать наборы сувениров. Стоимость каждого набора — до 60 базовых величин, или 1530 рублей. К VIP-гостям отнесли официальных спонсоров, глав государств, глав правительств, президентов Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов и Европейских олимпийских комитетов.

 

Министрам спорта, техническим делегатам, национальным спонсорам и официальным поставщикам повезло меньше. Они получат пакеты сувениров на сумму до 20 базовых величин.

 

Всем остальным достанутся намного более скромные сувениры. Так, спортивным делегациям НОК стран-участниц, белорусским и международным судьям по спорту и представителям средств массовой информации подарят наборы по цене до 5 базовых величин (127 рублей 50 копеек). Волонтёры получат подарки на сумму до 3 базовых величин (76 рублей 50 копеек). 


Проживание

Президенты и генеральные секретари европейских федераций, а в случае отсутствия таких организаций – международных федераций по видам спорта, включённым в программу Европейских игр, заселяются в 5-звездочные гостиницы, стоимость проживания на одного человека – до 625 рублей.

 

Международные судьи по спорту, технические делегаты и представители компании домашнего вещателя заселятся в гостиницы уровня 3 или 4 звезды со стоимостью проживания на одного человека до 375 рублей.

  

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 июня по 30 июня. Пока неизвестны точные цифры затрат на организацию Игр. Точно известно, что только одних тендеров было объявлено больше чем на 100 миллионов рублей. А церемонии открытия и закрытия обойдутся примерно в 12 миллионов долларов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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На II Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, на питание представителям компании домашнего вещателя будет выделяться до 191 рубля в день.
 
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