Есть проблема: в среднем минчанин оставляет 313 кг мусора в год

Вместе с тем жители столицы наиболее активно участвуют в раздельном сборе вторичных материальных ресурсов. Если в среднем по Беларуси собирают их примерно 75 кг на человека в год, в Минске – 95, рассказала представительница ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда,т «Минск-Новости».