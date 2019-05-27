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Есть проблема: в среднем минчанин оставляет 313 кг мусора в год

28.05.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жители Минска создают ежегодно 5,7 млн кубометров мусора, или около 20% всех коммунальных отходов Беларуси. На одного минчанина приходится примерно 313 кг в год.



Вместе с тем жители столицы наиболее активно участвуют в раздельном сборе вторичных материальных ресурсов. Если в среднем по Беларуси собирают их примерно 75 кг на человека в год, в Минске – 95, рассказала представительница ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Нина Кульбеда, пишут «Минск-Новости».

Вместе с тем, по ее мнению, инфраструктура для раздельного сбора мусора в Минске развита недостаточно и на большей части территории неудобна для жителей. На многих контейнерных площадках нет полного комплекта баков, пишет БелТА.


 
Теги: Минск
 
 
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Жители Минска создают ежегодно 5,7 млн кубометров мусора, или около 20% всех коммунальных отходов Беларуси. На одного минчанина приходится примерно 313 кг в год.
 
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