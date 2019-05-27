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Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 29 мая

28.05.2019 18:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 29 мая
Фото из открытых источников

Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 29 мая Защитит ли молниеотвод в грозу?
В среду, 29 мая, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной части страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, сильные дожди, в дневные часы - град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозах местами - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - от плюс 15 градусов по западу до 28 градусов тепла по востоку страны.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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