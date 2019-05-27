Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Беларуси 29 мая

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - от плюс 15 градусов по западу до 28 градусов тепла по востоку страны.
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28.05.2019 18:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - от плюс 15 градусов по западу до 28 градусов тепла по востоку страны.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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