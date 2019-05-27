Молодые сотрудники таможенных органов минского региона приняли присягу

Источник материала: Аргументы и факты

30 молодых офицеров присягнули на верность Беларуси и ее народу. Торжественное мероприятие состоялось в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

С приветственным словом выступил начальник Минской региональной таможни Александр ВАЛИЕВ, который отметил: «Пусть высокие слова, произнесенные в торжественном месте в преддверие Дня ветеранов таможенной службы, навсегда останутся в памяти и вдохновят на образцовое исполнение своих служебных обязанностей. Не растеряйте решительность и готовность к добросовестному выполнению служебного долга, веру в свое будущее и гордость за избранный путь таможенника. На долгие годы сохраните энтузиазм в работе и рвение к постижению новых знаний и навыков. Работайте так, чтобы ваши близкие гордились вами». В Минской региональной таможне стали декларировать больше товаров

Затем началась церемония принесения Присяги. В торжественной обстановке молодые таможенники дали обещание свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, верно и честно служить на благо Отечества.

Поздравления и напутственные слова в адрес присягнувших таможенников прозвучали из уст ветеранов таможенной службы Людмилы Тереховой и Николая Загорского, которые призвали их соблюдать клятву на верность Родине, четко выполнять поставленные задачи.

От имени молодых сотрудников, принесших присягу, выступил инспектор отдела таможенного оформления и контроля №2 Минской региональной таможни Сергей Кононович. Он пообещал с полной самоотдачей служить защите экономических интересов страны и приложить все усилия и знания, чтобы стать компетентным специалистом.

Поддержать своих сыновей и дочерей в этот знаменательный и волнительный день пришли родные и близкие. С поздравительным словом к молодым таможенникам обратилась мать одного из присягнувших сотрудников – Алла Кононович. Она пожелала им профессиональных успехов, здоровья и призвала служить преданно на благо Родины и быть примером.

По окончанию церемонии состоялось памятное фотографирование, а также организована экскурсия по залам музея. В завершении торжественного мероприятия руководство таможен, а также почетные гости возложили цветы к Алтарю Победы в память отдавших свои жизни ради свободы, независимости и процветания нашей Родины.