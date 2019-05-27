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Мэй сожалеет, что не смогла реализовать процесс Brexit

28.05.2019 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.

"Я очень сожалею о том, что не смогла реализовать процесс Brexit. Но теперь это является задачей для моего преемника", - сказала Мэй журналистам в Брюсселе.

По ее словам, следующему премьеру придется выслушивать различные точки зрения относительно Brexit и выбирать необходимый для страны путь.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

 
 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза. "Я...
 
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