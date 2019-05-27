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Лукашенко поблагодарил Назарбаева за любовь к Беларуси

28.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Нур-Султане президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает телеканал «МИР 24».

В Казахстан белорусский лидер прибыл с двухдневным рабочим визитом. Завтра там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Александр Лукашенко поблагодарил Нурсултана Назарбаева за то, что ему нравится Беларусь, и пригласил в любое время в гости. 

«Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает большее – дружба. Вы правильно сказали: в жесточайшие времена по самым серьезным вопросам, как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться», – отметил белорусский лидер.

Во время встречи Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко орден, который называется «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации Нурсултан Назарбаев». Награда вручена в честь 5-летия Евразийского союза. 

«Этот год ознаменован пятилетием создания здесь ЕАЭС и 25-летием идеи евразийской интеграции, предложенной мною. И без Вашей поддержки не было бы этой организации», – сказал Назарбаев. Он отметил, что всегда будет готов оказать поддержку народу Беларуси во главе с ее лидером Александром Лукашенко. «Вам удается держать Беларусь на высоком уровне. Также, пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить красивейшие места Казахстана», – добавил Назарбаев.



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В Казахстан белорусский лидер прибыл с двухдневным рабочим визитом. Завтра там пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
 
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