В Столбцовском районе лесоруб-нелегал спилил почти 250 деревьев

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, задержан житель Столбцовского района, который организовал незаконную рубку в лесном массиве у деревни Казейки.

В частности, несколько дней подряд мужчина и нанятые им работники приезжали в лес: задержанный пилил сосны и березы, другие грузили бревна в принадлежащий ему ЗИЛ. По словам нарушителя, древесину заготавливал под заказ – кому на дрова, кому на доски.

За три дня лесоруб-нелегал спилил 242 дерева объемом 98 кубометров. Стоимость заготовленной древесины оценивается более чем в 1 тыс. руб., а причиненный природе вред - в 10,2 тыс. руб. Эти суммы задержанному придется возместить. Кроме того, ему будет назначен штраф.