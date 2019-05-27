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В Столбцовском районе лесоруб-нелегал спилил почти 250 деревьев

28.05.2019 19:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Столбцовском районе лесоруб-нелегал спилил почти 250 деревьев
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь

Как сообщили представители Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, задержан житель Столбцовского района, который организовал незаконную рубку в лесном массиве у деревни Казейки.

В Столбцовском районе лесоруб-нелегал спилил почти 250 деревьев Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе

В частности, несколько дней подряд мужчина и нанятые им работники приезжали в лес: задержанный пилил сосны и березы, другие грузили бревна в принадлежащий ему ЗИЛ. По словам нарушителя, древесину заготавливал под заказ – кому на дрова, кому на доски.

За три дня лесоруб-нелегал спилил 242 дерева объемом 98 кубометров. Стоимость заготовленной древесины оценивается более чем в 1 тыс. руб., а причиненный природе вред - в 10,2 тыс. руб. Эти суммы задержанному придется возместить. Кроме того, ему будет назначен штраф.

 
 
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