БГК имени Мешкова назначил главного тренера

Источник материала: Tut.by

Рауль Алонсо назначен главным тренером БГК им. А. П. Мешкова. Испанский специалист заключил с клубом трудовое соглашение сроком на два сезона, сообщает официальный сайт 11-кратных чемпионов Беларуси.



Фото: bgk-meshkova.com

До прихода в БГК Рауль работал помощником главного тренера в немецком «Киле», в составе которого дважды становился победителем Лиги чемпионов (2010, 2012), а также четырехкратным победителем чемпионата Германии (2010, 2012, 2013, 2014), трехкратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013) и дважды — Суперкубка (2012, 2014).

Нынешний сезон начал помощником главного тренера БГК им. Мешкова, с апреля 2019 года — исполняющий обязанности главного тренера мешковцев.

Рауль Алонсо владеет тремя языками, имеет высшее образование и обладает высшей тренерской лицензией EHF Master Coach-Licence (European level).