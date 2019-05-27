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Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище

28.05.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безбарьерный отдых. Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь для людей с особенностями развития построят удобный вход в воду с поручнями, тропинки для перемещения на коляске и кабинки для переодевания. А рядом с водой разместят шезлонги, построят пирс для рыбалки и удобной посадки на водные аттракционы.

Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище

Денис Василевич, инструктор по активной реабилитации инвалидов:
Строительство пляжа начнется в начале июня. Мы планируем открыть пляж уже к концу июля-началу августа этого года.

В ближайшее время на территории пляжа откроют специальную площадку для занятий кроссфитом. 

Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище

Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище

Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище

Люди в материале: Денис Василевич
 
 
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Новости Беларуси. Безбарьерный отдых. Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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