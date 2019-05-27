|
Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безбарьерный отдых. Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь для людей с особенностями развития построят удобный вход в воду с поручнями, тропинки для перемещения на коляске и кабинки для переодевания. А рядом с водой разместят шезлонги, построят пирс для рыбалки и удобной посадки на водные аттракционы.
Денис Василевич, инструктор по активной реабилитации инвалидов:
В ближайшее время на территории пляжа откроют специальную площадку для занятий кроссфитом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Безбарьерный отдых. Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)