Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безбарьерный отдых. Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь для людей с особенностями развития построят удобный вход в воду с поручнями, тропинки для перемещения на коляске и кабинки для переодевания. А рядом с водой разместят шезлонги, построят пирс для рыбалки и удобной посадки на водные аттракционы.





Денис Василевич, инструктор по активной реабилитации инвалидов:

Строительство пляжа начнется в начале июня. Мы планируем открыть пляж уже к концу июля-началу августа этого года.

В ближайшее время на территории пляжа откроют специальную площадку для занятий кроссфитом.











