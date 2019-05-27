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10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах

28.05.2019 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля такси в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие произошло на регулируемом пешеходном переходе.

10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах

Школьник на велосипеде решил пересечь дорогу, не сходя с двухколесного. В результате пятиклассник с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован.

По информации ГАИ, водитель авто неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за непропуск пешехода.

10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах

10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах

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Новости Беларуси. 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля такси в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие произошло на регулируемом...
 
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