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«Голштинская порода более продуктивная». Коров из Германии приобрели аграрии Минского района

28.05.2019 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 60 коров, привезенных из Германии, обживают квадратные метры молочно-товарной фермы сельхозпредприятия «Гастелловское», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Именно животные голштинский породы хорошо развиваются и адаптируются к разному клилимату. 

«Голштинская порода более продуктивная». Коров из Германии приобрели аграрии Минского района

Владимир Касницкий, главный зоотехник ОАО «Гастелловское»:
Основная цель привоза этих неселей – для дальнейшего разведения в хозяйстве высокопродуктивного скота. Мы уже вымываем эмбрионы, занимаемся эмбрионтрансплантацией. Таким способом мы быстрее улучшим генетику в хозяйстве.

Белорусский скот тоже неплохой, но Голштинская порода более продуктивная, чем наша черно-пестрая. Наша белорусская черно-пестрая до 10 тысяч литров молока может давать, но голштины способны до 15 тысяч молока в год.

«Голштинская порода более продуктивная». Коров из Германии приобрели аграрии Минского района

«Голштинская порода более продуктивная». Коров из Германии приобрели аграрии Минского района

Племенное пополнение должно существенно ускорить развитие хозяйства. В 2018 году от каждой коровы здесь надоили по 8,5 тысяч килограммов молока – и этот результат считается одним из лучших в республике. Теперь же аграрии ставят задачу на ближайшие несколько лет выйти на уровень в 11 тысяч литров молока на корову.

Люди в материале: Владимир Касницкий
 
 
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Новости Беларуси. Более 60 коров, привезенных из Германии, обживают квадратные метры молочно-товарной фермы сельхозпредприятия «Гастелловское», сообщили в...
 
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