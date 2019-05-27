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«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

28.05.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 мая все интеграционные дороги в Евразии сошлись в Нур-Султане. Городе, который еще недавно назывался Астана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры ЕАЭС съезжаются на юбилейный саммит. 29 мая интеграционное объединение отметит пятилетний юбилей. Своего рода – первый рубеж. Будет что обсудить, в том числе чего страны добились за эти годы и что ждет Евразийский экономический союз в будущем.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Казахстан. 28 мая белорусский Президент в преддверии саммита встретился с главой дружественной страны – Касым-Жомартом Токаевым. Он вступил в должность два месяца назад.

Политики знакомы друг с другом. Да и интенсивность двусторонних отношений предполагает частые консультации. Все-таки товарооборот наших стран неуклонно приближается к миллиарду долларов. Но это всего одна из ступеней на пути к более широкой кооперации.

Корреспондент Анастасия Иванникова – о белорусско-казахстанских отношениях.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Этот рабочий визит Александра Лукашенко в Казахстан можно назвать в чем-то особенным. Конечно, в этой стране глава нашего государства бывал не раз, но вот в Нур-Султане впервые. Напоминание о новом названии буквально каждого гостя встречает уже в аэропорту.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Казахстан для Беларуси всегда был и остается надежным партнером. Занимает третье место по объему внешней торговли среди стран СНГ. В 2018 году мы наторговали почти на 900 миллионов долларов. А значит, по сравнению с 2017-м прибавили 30 %! Из них примерно 780 миллионов составил белорусский экспорт.

Молоко, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили, лекарства, мясные продукты. Работать готовы и над увеличением импорта, чтобы установить равновесие. О тесной кооперации говорят восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. Совместные шаги делаем и в инновационном направлении.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Анатолий Ничкасов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Успешно проведены испытания в том числе в климатических условиях Казахстана по нашим беспилотным летающим аппаратам. Эта техника позволяет внести своей вклад в развитие целого ряда отраслей: транспорт, отслеживание движение транспорта, безопасность городского движения, отслеживание пробок, сопровождение грузов, точное земледелие.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Две страны всегда связывала крепкая личная дружба лидеров. Нурсултан Назарбаев был бессменным руководителем Казахстана с 1990 года. Управлял страной без малого 30 лет. Вплоть до 19 марта, когда в обращении к народу объявил о своей отставке. Но такое решение на многолетнюю дружбу Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева никак не повлияло.

Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко госнаграду Казахстана

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу. Я понимаю, что это не только моя заслуга, это ваши любовь и отношение к моему народу. Я знаю, как вы относитесь к белорусам. Более 20 лет я от вас это всегда слышал. Я очень рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам, в любое время приезжайте, я буду вас ждать.

Что бы ни случилось, в каких бы должностях ни работали, нас связывает большее – дружба. Вы правильно сказали: в жесточайшие времена по самым серьезным вопросам как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. Всегда защищали наши интересы, а у Казахстана и Беларуси никогда даже полярных точек зрения не было на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться.

Президент – очень достойный человек, я его хорошо знаю. Решение ваше мудрое.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Нурсултан Назарбаев по-прежнему в курсе всей внутренней и внешней политики страны. Да и как иначе. Экс-президент возглавил Совет безопасности страны, что дает широкие полномочия. Да и что говорить, быть в стороне от жизни Казахстана Назарбаев не привык. Вот и на предстоящем саммите ЕАЭС его тоже ждут в качестве почетного гостя. Первому президенту Казахстана поступило предложение стать Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. И это не удивительно. За интеграцию Нурсултан Назарбаев был всегда.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана (1990-2019 гг.):
Все эти годы мы были инициаторами всех интеграционных процессов. И мы за это воевали вдвоем всегда. Разные были моменты в этой жизни. Но я всю жизнь буду помнить наши отношения. И теперь, когда я более свободен, хочу вам сказать: здесь Назарбаев – это ваш самый лучший друг. Всегда буду ждать, всегда буду готов помочь, поддержать по любому направлению.

Вклад Назарбаева в развитие страны признают все жители Казахстана. Как нельзя лучше подтверждают это перемены в названии столицы. Можно сказать, вписали имя в историю. И, кстати, как раз эта инициатива – новое имя столицы и центральных улиц всех областных городов – и была одним из первых предложений Токаева на должности президента.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Новый руководитель страны в разное время занимал должности министра иностранных дел и премьер-министра. Назарбаев доверял ему самые ответственные и сложные участки политического поля. Неудивительно, что именно тогдашнему спикеру парламента Токаеву передал свои полномочия Нурсултан Назарбаев. Такая высшая степень доверия. Сейчас же вся страна в ожидании президентских выборов. И этот факт Александр Лукашенко не мог не отметить еще на одной двусторонней встрече.

Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Рабочий визит в Казахстан продолжится и завтра, 29 мая. Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят итоги развития ЕАЭС и дальнейшие шаги по углублению евразийской интеграции, реализацию уже имеющихся договоренностей. Особенно актуально это в юбилейный год. Ровно пять лет назад, правда, тогда еще в Астане, президенты Беларуси, России и Казахстана подписали Договор о ЕАЭС.

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Также в центре внимания будет международное сотрудничество, формирование общего электроэнергетического рынка, взаимодействие в таможенной сфере, ход реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС. По итогам запланировано принятие некоторых международных документов.

В знак особого уважения два лидера обменялись подарками.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

«Спасибо большое за величайшее уважение к белорусскому народу» – Александр Лукашенко с рабочим визитом в Нур-Султане

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. 28 мая все интеграционные дороги в Евразии сошлись в Нур-Султане. Городе, который еще недавно назывался Астана, сообщили в программе Новости «24...
 
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