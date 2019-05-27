ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте пенсионерка обнаружила у себя в кладовке ружье ХХ века

28.05.2019 21:32 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте пенсионерка обнаружила у себя в кладовке ружье ХХ века
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как рассказала официальный представитель ГКСЭ по Брестской области Татьяна КОТОК, в Бресте женщина решила разобрать «хлам», скопившийся в кладовке. Внезапно она нашла ружье. Пенсионерка сообщила о находке в правоохранительные органы.

В Бресте пенсионерка обнаружила у себя в кладовке ружье ХХ века Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца

Жительница Бреста пояснила милиционерам, что оружием, по всей видимости, владел ее покойный супруг. Экспертиза показала, что двуствольное охотничье ружье шестнадцатого калибра сделано оружейниками в первой половине ХХ века из австрийского города Ферлах. Определить марку и модель оружия не удалось.

Город Ферлах носит звание оружейной столицы Австрии. Здесь находится множество мастерских, где производят ружья по индивидуальным эскизам и для серийного производства.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйка при наведении порядка в своей квартире нашла оружие, выпущенное в начале ХХ века.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый в Беларуси инклюзивный пляж планируют создать на Заславском водохранилище
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика