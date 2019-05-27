В Бресте пенсионерка обнаружила у себя в кладовке ружье ХХ века

Источник материала: Аргументы и факты

Как рассказала официальный представитель ГКСЭ по Брестской области Татьяна КОТОК, в Бресте женщина решила разобрать «хлам», скопившийся в кладовке. Внезапно она нашла ружье. Пенсионерка сообщила о находке в правоохранительные органы.

Жительница Бреста пояснила милиционерам, что оружием, по всей видимости, владел ее покойный супруг. Экспертиза показала, что двуствольное охотничье ружье шестнадцатого калибра сделано оружейниками в первой половине ХХ века из австрийского города Ферлах. Определить марку и модель оружия не удалось.

Город Ферлах носит звание оружейной столицы Австрии. Здесь находится множество мастерских, где производят ружья по индивидуальным эскизам и для серийного производства.