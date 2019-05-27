Арина Соболенко одержала первую победу в карьере на «Ролан Гаррос»

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) успешно стартовала на втором в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема. В матче первого круга «Ролан Гаррос-2019» белоруска довольно уверенно обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову (41) – 7:5, 6:1.

Отметим, что это первая победа для Арины Соболенко на кортах Парижа. В прошлом сезоне белоруска уступила в стартовом поединке голландке Кики Бертенс.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет 17-летняя американка Аманда Анисимова. Интересно, что именно представительница США выбила белоруску из борьбы в январе на Australian Open.

Напомним, ранее во второй круг «Ролан Гаррос» также пробилась Виктория Азаренко, обыграв чемпионку турнира 2017 года Елену Остапенко из Латвии. Следующей соперницей экс-первой ракетки мира станет нынешний лидер рейтинга японка Наоми Осака. Остальные наши девушки Вера Лапко и Александра Саснович уже завершили выступление в одиночном разряде турнира на стадии первого круга.

В парном разряде выступят четыре белоруски – Виктория Азаренко в тандеме с австралийкой Эшли Барти, Арина Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс, Лидия Морозова с японкой Сюко Аоямой, а Александра Саснович с американкой Тэйлор Таунсенд.