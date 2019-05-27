ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко одержала первую победу в карьере на «Ролан Гаррос»

28.05.2019 21:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко одержала первую победу в карьере на «Ролан Гаррос»
Женская теннисная ассоциация

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) успешно стартовала на втором в нынешнем сезоне турнире серии Большого шлема. В матче первого круга «Ролан Гаррос-2019» белоруска довольно уверенно обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову (41) – 7:5, 6:1.

Арина Соболенко одержала первую победу в карьере на «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко победила Елену Остапенко на старте "Ролан Гаррос"

Отметим, что это первая победа для Арины Соболенко на кортах Парижа. В прошлом сезоне белоруска уступила в стартовом поединке голландке Кики Бертенс.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет 17-летняя американка Аманда Анисимова. Интересно, что именно представительница США выбила белоруску из борьбы в январе на Australian Open.

Напомним, ранее во второй круг «Ролан Гаррос» также пробилась Виктория Азаренко, обыграв чемпионку турнира 2017 года Елену Остапенко из Латвии. Следующей соперницей экс-первой ракетки мира станет нынешний лидер рейтинга японка Наоми Осака. Остальные наши девушки Вера Лапко и Александра Саснович уже завершили выступление в одиночном разряде турнира на стадии первого круга.

В парном разряде выступят четыре белоруски – Виктория Азаренко в тандеме с австралийкой Эшли Барти, Арина Соболенко с бельгийкой Элизе Мертенс, Лидия Морозова с японкой Сюко Аоямой, а Александра Саснович с американкой Тэйлор Таунсенд.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте пенсионерка обнаружила у себя в кладовке ружье ХХ века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика