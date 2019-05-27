В Минске 29 мая не будут продавать алкоголь

Источник материала: Интерфакс

Продажу алкоголя ограничат в Минске 28 мая. Данный шаг связан с проведением последних звонков в учреждениях образования столицы.

Мингорисполком определил время запрета на продажу алкоголя – с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая.

Запрет распространяется на продажу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива во всех магазинах и прочих торговых объектах. Приобрести алкоголь можно будет только в розлив в заведениях общепита.



