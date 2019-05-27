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В Минске 29 мая не будут продавать алкоголь

28.05.2019 21:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Продажу алкоголя ограничат в Минске 28 мая. Данный шаг связан с проведением последних звонков в учреждениях образования столицы.

В Минске 29 мая не будут продавать алкогольМингорисполком определил время запрета на продажу алкоголя – с 8.00 29 мая до 8.00 30 мая.

Запрет распространяется на продажу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков и пива во всех магазинах и прочих торговых объектах. Приобрести алкоголь можно будет только в розлив в заведениях общепита.

В Минске 29 мая не будут продавать алкоголь

 
Теги: Минск
 
 
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Продажу алкоголя ограничат в Минске 28 мая. Данный шаг связан с проведением последних звонков в учреждениях образования столицы. Мингорисполком определил время...
 
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