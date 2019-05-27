Дни культуры Королевства Камбоджа пройду в Минской области

Источник материала: Интерфакс

В Минской области пройдут дни культуры Королевства Камбоджа, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

"30 мая 2019 г. во Дворце культуры г. Молодечно в 18.00 (по адресу: г. Молодечно, пл. Центральная,4) состоится концерт мастеров искусств Королевства Камбоджа", - говорится в сообщении.

В программе предполагается выступление хореографического коллектива, солистов - инструменталистов, а также экспонирование фотовыставки о Королевстве Камбоджа. В фотовыставке будет представлено 30-50 работ.