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Дни культуры Королевства Камбоджа пройду в Минской области
Источник материала: Интерфакс
В Минской области пройдут дни культуры Королевства Камбоджа, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.
"30 мая 2019 г. во Дворце культуры г. Молодечно в 18.00 (по адресу: г. Молодечно, пл. Центральная,4) состоится концерт мастеров искусств Королевства Камбоджа", - говорится в сообщении.
В программе предполагается выступление хореографического коллектива, солистов - инструменталистов, а также экспонирование фотовыставки о Королевстве Камбоджа. В фотовыставке будет представлено 30-50 работ.
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В Минской области пройдут дни культуры Королевства Камбоджа, сообщили в пресс-службе Миноблисполкома. "30 мая 2019 г. во Дворце культуры г. Молодечно в 18.00 (по адресу: г....
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