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Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему в больнице нет необходимого лекарства для ребенка и когда сделают капремонт в доме, которому почти 90 лет? С этими вопросами разбирался во время приема граждан в Вороновском районе помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Житель городского поселка Радунь Иван Руселевич рассказал про проблему благоустройства дороги на двух смежных улицах. Мужчина приехал от имени всех своих соседей. Это, в основном, пенсионеры. Лужи и грязь преодолевать им тяжеловато.
Помощник Президента выехал на место и дал поручение привести дорогу в порядок. А заодно и уличное освещение. Оно по непонятным причинам здесь отключено. Помощника Президента также попросили сделать остановку общественного транспорта в центре поселка.
Иван Руселевич, житель поселка Радунь:
Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
В очередной раз я убеждаюсь в том, что такие приемы граждан нужно проводить не только в больших городах, районных центрах или городе Гродно. Нужно проводить еще в агрогородках и городских поселках. Я считаю, что они актуальны. Чтобы власть не зачерствела, нужно их проводить.
Возможностью лично рассказать о своей проблеме воспользовались 10 человек. Многие вопросы решились на месте с привлечением профильных специалистов, по некоторым еще предстоит детально разобраться.
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Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку
Новости Беларуси. Почему в больнице нет необходимого лекарства для ребенка и когда сделают капремонт в доме, которому почти 90 лет? С этими вопросами разбирался во...
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