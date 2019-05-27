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Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

28.05.2019 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему в больнице нет необходимого лекарства для ребенка и когда сделают капремонт в доме, которому почти 90 лет? С этими вопросами разбирался во время приема граждан в Вороновском районе помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Житель городского поселка Радунь Иван Руселевич рассказал про проблему благоустройства дороги на двух смежных улицах. Мужчина приехал от имени всех своих соседей. Это, в основном, пенсионеры. Лужи и грязь преодолевать им тяжеловато.

Помощник Президента выехал на место и дал поручение привести дорогу в порядок. А заодно и уличное освещение. Оно по непонятным причинам здесь отключено. Помощника Президента также попросили сделать остановку общественного транспорта в центре поселка.

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Иван Руселевич, житель поселка Радунь:
Отсюда до остановки – почти два километра. Пенсионеры, больные, без ног… Приходится нанимать транспорт. А шофер хочет встанет – хочет не встанет. Остановки нету. Поэтому задал вопрос. Восстановить будет лучше. Не только для себя, я для всех стараюсь.

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Иван Лавринович, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Когда находишься в небольшом городе, хотелось посмотреть наяву, что говорят жители – про дорогу, про крышу, про дом – и принять решение на месте.

В очередной раз я убеждаюсь в том, что такие приемы граждан нужно проводить не только в больших городах, районных центрах или городе Гродно. Нужно проводить еще в агрогородках и городских поселках. Я считаю, что они актуальны. Чтобы власть не зачерствела, нужно их проводить.

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Возможностью лично рассказать о своей проблеме воспользовались 10 человек. Многие вопросы решились на месте с привлечением профильных специалистов, по некоторым еще предстоит детально разобраться.

Жители Вороновского района попросили инспектора по Гродненской области привести в порядок дорогу и сделать остановку

Люди в материале: Иван Лавринович
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Почему в больнице нет необходимого лекарства для ребенка и когда сделают капремонт в доме, которому почти 90 лет? С этими вопросами разбирался во...
 
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