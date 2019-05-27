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Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящий парк развлечений по-деревенски. Коллекционер из деревни Винорово Березинского района создал музей под открытым небом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь около тысячи экспонатов: есть как раритетные вещи, так и предметы, созданные своими руками. Необычный объект уже стал местной достопримечательностью. Посмотреть на экспозицию приезжают даже из-за рубежа. А местные школы возят сюда детей на экскурсии.
О необычном месте – репортаж корреспондента Екатерины Чичеровой.
Фото. Музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
Фото. Музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
Фото. Музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
Фото. Музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
Фото. Музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
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Приезжают даже из-за рубежа: музей из раритетных вещей под открытым небом создал житель Березинского района
Новости Беларуси. Настоящий парк развлечений по-деревенски. Коллекционер из деревни Винорово Березинского района создал музей под открытым небом, сообщили в...
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