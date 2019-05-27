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Последний звонок прозвучит для столичных школьников 29 мая: как организуют праздники
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последний звонок для столичных выпускников прозвучит 29 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году со школой прощаются более 9 тысяч 11-классников. Сертификат о неполном среднем образовании получат около 15 тысяч учащихся.
Торжественные линейки начнутся по традиции в 10 часов. После праздничной церемонии выпускников ждут развлечения и экскурсии.
Анна Рысевец, начальник отдела Комитета по образованию Мингорисполкома:
Поскольку это мероприятие массовое, будут предприняты меры по обеспечению безопасности в местах проведения. Уже принято решение о том, что в эти дни будет ограничена торговля алкогольными напитками.
Двести лучших выпускников столицы, которые имеют высокие достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности, примут участие в республиканской линейке. Она пройдет 30 мая в Орше.
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Новости Беларуси. Последний звонок для столичных выпускников прозвучит 29 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году со школой прощаются...
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