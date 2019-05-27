ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последний звонок прозвучит для столичных школьников 29 мая: как организуют праздники

28.05.2019 23:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последний звонок для столичных выпускников прозвучит 29 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году со школой прощаются более 9 тысяч 11-классников. Сертификат о неполном среднем образовании получат около 15 тысяч учащихся.

Последний звонок прозвучит для столичных школьников 29 мая: как организуют праздники

Торжественные линейки начнутся по традиции в 10 часов. После праздничной церемонии выпускников ждут развлечения и экскурсии.

Последний звонок прозвучит для столичных школьников 29 мая: как организуют праздники

Анна Рысевец, начальник отдела Комитета по образованию Мингорисполкома:
Праздники будут проходить на базе самих учреждений образования. В исключительных случаях в силу ограниченности возможностей учреждений образования, числа участников их такие праздники будут организованы на базе учреждений социокультурной сферы.

Поскольку это мероприятие массовое, будут предприняты меры по обеспечению безопасности в местах проведения. Уже принято решение о том, что в эти дни будет ограничена торговля алкогольными напитками.

Двести лучших выпускников столицы, которые имеют высокие достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности, примут участие в республиканской линейке. Она пройдет 30 мая в Орше.

«Состоится награждение по четырём номинациям». Общенациональный «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая

Последний звонок прозвучит для столичных школьников 29 мая: как организуют праздники

Люди в материале: Анна Рысевец
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Последний звонок для столичных выпускников прозвучит 29 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом году со школой прощаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нетрезвый минчанин угнал машину у друга и попал в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика