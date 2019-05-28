Иван Лавринович: «Приемы граждан в районах показывают свою эффективность»

Источник материала: Полымя

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую линию и прием граждан в городском поселке Радунь Вороновского района.





Житель Радуни Иван Матвеевич поднял вопрос о необходимости благоустройства улиц Захаревича и Осокина в городском поселке, а также обустройстве автобусной остановки в центре населенного пункта.

Иван Лавринович дал поручение районным властям посмотреть, в каком состоянии улицы, и если это необходимо провести грейдирование. Пообещал и сам после приема посмотреть эти улицы, как и жилой дом на улице Советской в Радуни, на течь крыши которого жаловалась его жительница. А вот что касается остановки автобуса, то ее необходимо сделать в центре, чтобы пожилым людям было удобно добираться из любой части населенного пункта. Такое поручение будет направлено в «Гроднооблдорстрой».

— Когда находишься в небольшом населенном пункте, важно увидеть, как выглядит дорога, крыша дома, о чем говорят люди, и принять решение на месте, — добавил Иван Лавринович.





С просьбой помочь в получении необходимого внуку медицинского препарата обратилась его бабушка. Дорогостоящий препарат закупается за бюджетные средства. Из-за временного его отсутствия мальчик не смог вовремя получить. Как заверила помощника Президента начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, в июне препарат будет закуплен в Швейцарии, и его хватит на весь год. В следующем году мальчик будет его получать уже не в Гродно, а в районной больнице.

Два руководителя открытых акционерных обществ из Новогрудка, вложив средства в строительство четырех ветряков, сегодня из-за бумажной волокиты и различной трактовки законодательства в различных ведомствах не могут нормально работать.





Люди реализовали инвестпроект и привлекли в область иностранные инвестиции на чистой основе. А получилось так, что дальнейшее развитие ветропарка затормозилось. Необходимо разобраться в этом вопросе для того, чтобы энергия ветра, солнца и воды использовалась как альтернатива традиционной, — отметил помощник Президента, пообещав обратиться за разъяснениями в республиканские органы власти.

Жительница Радуни интересовалась, как можно приватизировать квартиру сельхозпредприятия, в которой она живет много лет, работая в этом хозяйстве. Ей даны разъяснения. Другая местная жительница хотела бы провести газ в свой дом. Из-за невозможности скооперироваться с соседями такие работы даже с поддержкой государства обойдутся для домовладелицы достаточно дорого. Как вариант решения проблемы ей было предложено рассмотреть возможность устройства электроотопления. К слову, 18 человек в Вороновском районе уже получили технические условия на проведение электроотопления.





Жительница одной из деревень Вороновского района обратилась с просьбой ускорить розыск бывшего мужа – должника по алиментам. Решение о выплате алиментов принято судом. Как оно исполняется, проверят соответствующие органы.

На личный прием помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области обратились не только жители Вороновского, но и Лидского, Новогрудского, Ошмянского районов.





Все вопросы, с которыми люди обратились на прямую телефонную линию и личный прием, взяты помощником Президента – инспектором по Гродненской области на контроль.

— В очередной раз убеждаюсь в том, что прямые линии и приемы граждан нужно проводить не только в Гродно, больших городах, районных центрах, но и в агрогородках и городских поселках, что сегодня и делается, — отметил Иван Лавринович. – В Радуни люди обратились с разными вопросами, начиная от благоустройства, жилищных и межличностных отношений. В целом вопросы, которые в компетенции местной власти, ею решаются. Возможно, на уровне области где-то надо подсказать, помочь. Приемы актуальны и их надо проводить.





Источник: grodnonews.by (текст: Ирина АНИКЕВИЧ, фото: Артем ТУРЛАЙ)