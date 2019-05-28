В Кореличской и Мирской поликлиниках можно получить карту медобслуживания со скидкой на лекарства

Выдача пластиковой карты осуществляется в регистратуре Кореличской районной поликлиники, для жителей г.п. Мир – в Мирской поликлинике.
Обращаем ваше внимание, что для получения пластиковой карты необходимо при себе иметь паспорт.
Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.
Для обладателей «Карты для медицинского обслуживания» при выписке лекарств через систему «Электронный рецепт» предусмотрены скидки аптечной сети РУП «Фармация» до 5% на товары белорусского производства и до 2% на товары импортного производства.
Ольга БОРЩЕВСКАЯ,
заведующий центральной районной поликлиникой