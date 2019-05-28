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В Кореличской и Мирской поликлиниках можно получить карту медобслуживания со скидкой на лекарства

28.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличской и Мирской поликлиниках можно получить карту медобслуживания со скидкой на лекарства

Выдача пластиковой карты осуществляется в регистратуре Кореличской районной поликлиники, для жителей г.п. Мир – в Мирской поликлинике.
Обращаем ваше внимание, что для получения пластиковой карты необходимо при себе иметь паспорт.
Карта является собственностью поликлиники и передается пациенту на безвозмездной основе.
Для обладателей «Карты для медицинского обслуживания» при выписке лекарств через систему «Электронный рецепт» предусмотрены скидки аптечной сети РУП «Фармация» до 5% на товары белорусского производства и до 2% на товары импортного производства.

Ольга БОРЩЕВСКАЯ,
заведующий центральной районной поликлиникой

 
 
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Выдача пластиковой карты осуществляется в регистратуре Кореличской районной поликлиники, для жителей г.п. Мир – в Мирской поликлинике. Обращаем ваше внимание,
 
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