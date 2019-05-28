Новые банкноты в 100 и 200 евро вводят в обращение в ЕС

В странах Евросоюза новые купюры в 100 и 200 евро ввели 28 мая.

Об этом сообщает Европейский центральный банк .

Купюры в 100 и 200 евро нового образца отличаются от прежних по размеру – такому же, как у 50 евро.

Благодаря такому изменению новые банкноты будут проще обрабатываться банкоматами, а также помещаться в кошельки граждан.

В новой версии евро добавились дополнительные невидимые элементы безопасности, которые способны считывать только машины. Кроме того, появилась голограмма, которая меняется при повороте банкноты.