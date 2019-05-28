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Новые банкноты в 100 и 200 евро вводят в обращение в ЕС
Источник материала: БДГ
В странах Евросоюза новые купюры в 100 и 200 евро ввели 28 мая.
Об этом сообщает
Купюры в 100 и 200 евро нового образца отличаются от прежних по размеру – такому же, как у 50 евро.
Благодаря такому изменению новые банкноты будут проще обрабатываться банкоматами, а также помещаться в кошельки граждан.
В новой версии евро добавились дополнительные невидимые элементы безопасности, которые способны считывать только машины. Кроме того, появилась голограмма, которая меняется при повороте банкноты.
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В странах Евросоюза новые купюры в 100 и 200 евро ввели 28 мая. Об этом сообщает Европейский центральный банк.
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