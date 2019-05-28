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Владимир Базанов — об отстранении Чикуна: это незнание документов. Как можно все перепутать?

28.05.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель БФФ Владимир Базанов в интервью журналисту "ПБ" Владимиру Пирогу прокомментировал решение отстранить от занимаемой должности директора департамента судейства и инспектирования Олега Чикуна после кубкового матча "Шахтера" и "Ислочи".



Весьма неплохо начали сезон арбитры, однако после нескольких туров стартового отрезка к ним посыпались претензии...
Определенные проблемы есть. Как вы знаете, некоторые судьи уже получали трехматчевые дисквалификации, а сейчас у нас поменялся руководитель департамента судейства и инспектирования. Надеюсь, в дальнейшем все пойдет нормально.

Речь об истории с четырьмя заменами, которые Щербаков провел в кубковом матче "Шахтера" с "Ислочью". Почему она повлекла последствия вплоть до отстранения главы судейского департамента Олега Чикуна?
А потому что это незнание документов. Как можно все перепутать — и применить то, что вступает в силу только с нового кубкового розыгрыша? Главный судья, два боковых, резервный, инспектор — и никто не знает регламент? Значит, руководителем департамента на этом не заострялось внимание. А надо было. Крайне неприятный ляп.


 
 
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Председатель БФФ Владимир Базанов в интервью журналисту "ПБ" Владимиру Пирогу прокомментировал решение отстранить от занимаемой должности директора...
 
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