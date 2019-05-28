В Минске появится специальная полоса для транспорта II Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

На нескольких проспектах и улице Немиге появится специальная полоса для транспорта II Европейских игр, сообщили в Мингорисполкоме со ссылкой на агентство "Минск-Новости".

На пр. Дзержинского, Победителей и Независимости и на ул. Немиге для движения специального транспорта II Европейских игр выделят полосу.



По словам УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадима Гаркуна, таковы требования организаторов: путь от одной точки проведения состязаний до другой или Деревни спортсменов должна занимать не более 20 минут (это не касается Гребного канала в Заславле). В связи с этим ожидаются изменения в движении транспорта по пр. Дзержинского, Независимости, Победителей и ул. Немиге.

Так, некоторые левые повороты на пр. Дзержинского временно закроют (на ул. Голубева, Уманскую, Щорса, Хмелевского), пересмотрят работу светофоров. Водители смогут совершить левый поворот (разворот) далее по улице или проспекту, а также на ближайшей развязке. Въезд на пр. Победителей с ул. Немиги на время станет возможным только для транспорта II Европейских игр. Чтобы не попасть в пробку по дороге домой и из дома, минчанам, проживающим в районе пр. Победителей, советуют пользоваться ул. Тимирязева.

"Сотрудники ГАИ будут дежурить на маршруте следования специального транспорта. Большая просьба к автовладельцам — не занимать эту полосу", — сказал Гаркун.

Изменения, связанные с выделением полосы, вступят в силу за 10 дней до начала II Европейских игр, чтобы все успели привыкнуть, уточнил он.

Кроме того, минимизируют поток грузового транспорта. Так, для большегрузов на время II Европейских игр будут действовать увеличенные тарифы при проезде через город. Грузовики, которые обслуживают городские предприятия, изменят график. Их рейсы перенесут на утреннее, вечернее и ночное время.

Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщил еще об одном важном изменении. По его словам, тем, кто собирается выбраться к местам проведения соревнований, в фан-зоны, лучше воспользоваться общественным транспортом. Дело в том, что парковки у спорткомплексов будут закрыты. Автовладельцам придется оставлять машины вдалеке от этих объектов.