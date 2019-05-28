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В Международный день защиты детей в Солигорске пройдёт «Парад колясок». АНОНС.
29.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 мая 2019 11:42 2112
В Международный день защиты детей в Солигорске пройдёт «Парад колясок». АНОНС.
В Международный день защиты детей (1 июня) Дворец культуры г. Солигорска приглашает всех желающих принять участие в «Параде колясок».
Заявки на участие принимаются до 30 мая. К участию приглашаются все желающие. Участников конкурса, которые оригинально украсят детские коляски, ждут призы и подарки.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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24 мая 2019 11:42 2112 В Международный день защиты детей в Солигорске пройдёт...
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