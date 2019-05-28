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ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.

29.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


22 мая 2019 14:41 4782

ОАО "Беларуськалий" начинает строительство Дарасинского рудника.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Павла Орловского.

ОАО «Беларуськалий» приступил к строительству нового рудника проектной мощностью 8 млн тонн добываемых удобрений в год — Дарасинского. Дали старт новому проекту, открыв памятный знак — надшахтный копер, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко вместе с председателем Солигорского райисполкома Олегом Поскробко и генеральным директором открытого акционерного общества Иваном Головатым.

ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.

На промплощадке Дарасинского рудника планируется пройти два шахтных ствола, возвести административно-бытовой комплекс, цех дробления, склад руды емкостью до 50 тыс. т и другие производственные объекты. Мощность рудника составит около 8 млн т в год с последующим увеличением до 9 млн т. Шахтное поле будет располагаться под территориями Солигорского, Любанского и Слуцкого районов.

ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.

Анатолий Исаченко отметил, что «Беларуськалий» — это знаковое предприятие не только для Солигорского района, Минской области, но и всей Беларуси. «Беларуськалий» осилил очень большой объем работы. В 2009 году началось строительство Петриковского ГОКа, совместно с китайской компанией Migao Corporation возводится «Белкалий-Мигао» (осенью ожидается первая продукция), сегодня стартует разработка Дарасинского рудника. Предприятие развивается по всем направлениям, формирует экономику региона и страны в целом, предлагает высокопроизводительные рабочие места», — сказал губернатор. 

ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.
ОАО «Беларуськалий» начинает строительство Дарасинского рудника.

Как сообщил Иван Головатый, предприятие работает уже 60 лет, и за эти годы часть запасов соли отработана. «За все время было добыто более 1,5 млрд тонн руды, произведено порядка 350 млн тонн калийных удобрений. Не секрет, что запасы истощаются. В 2009 году мы ввели Краснослободский рудник, который стал сырьевой базой для второго рудоуправления. Для первого рудоуправления в 2012 году был построен Березовский рудник. Дарасинский рудник станет сырьевой базой для третьего рудоуправления и продлит срок его службы как минимум на 50 лет. По проекту, строительство продлится 8 лет, но так долго строить мы не можем, поэтому, думаю, через 4 года снова здесь встретимся на торжественном открытии», — рассказал генеральный директор ОАО «Беларуськалий».

Планируется отрабатывать запасы калийных солей на двух горизонтах (третьем и четвертом) на глубине от 499 м до 1 км. К слову, сегодня был вскрыт третий калийный промышленный горизонт на глубине 523 м. Добываемая калийная соль будет перерабатываться на сильвинитовой обогатительной фабрике третьего рудоуправления. Для доставки руды построят наземную конвейерную галерею длиной 7,2 км. Ввод нового производства в эксплуатацию позволит создать 840 рабочих мест.

Источник: сайт БЕЛТА. Фото: МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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22 мая 2019 14:41 4782 ОАО "Беларуськалий" начинает строительство Дарасинского...
 
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