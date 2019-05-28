1 июня работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

1 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.



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1 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста — Царук Игорь Георгиевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.

1 июня 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет глава администрации Московского района города Бреста Дашкевич Вячеслав Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.