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На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"

29.05.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшие выходные на р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66605.php

На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"

Любители водного туризма Брестчины собрались обменяться опытом, поделиться планами и, конечно же, устроить шоу для младшего поколения туристов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66605.php

На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"

Сертификаты участника экстрим-шоу получили 28 детей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66605.php

На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"

Генеральным спонсором выступил интернет-провайдер WikiLink, подготовлено мероприятие интернет-сообществом водного туризма FLINT.BY и туристским клубом "Берестье", плавсредства предоставлены Центром юных моряков г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66605.php

На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66605.php

На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"

 
Теги: Брест
 
 
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  В минувшие выходные на р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019". Любители водного туризма Брестчины собрались обменяться опытом, поделиться планами и,...
 
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