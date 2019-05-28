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На р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019"
29.05.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В минувшие выходные на р. Рита прошел "Фестиваль водного туризма - 2019".
Любители водного туризма Брестчины собрались обменяться опытом, поделиться планами и, конечно же, устроить шоу для младшего поколения туристов.
Сертификаты участника экстрим-шоу получили 28 детей.
Генеральным спонсором выступил интернет-провайдер
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