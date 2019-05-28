Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках научно-практического проекта «Экология Технологий» представители УО «Белорусский государственный технологический университет» и УО «Белорусский национальный технический университет» посетили предприятия Группы компаний 1AK-GROUP – ООО «Белинвестторг-Сплав» (г. Белоозерск) и ООО «АйПауэр» (СЭЗ «Брест»).



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Научно-практический проект «Экология Технологий» стартовал в марте 2019 года на площадке УО «Белорусский государственный технологический университет». Главной задачей проекта, инициатором которого выступила Группа компаний 1АК, является применение знаний студентов в решении практических задач, стимулирование сотрудничества бизнеса и научного сообщества, а также возможность реализации научных разработок.



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Одним из этапов проекта стало посещение предприятий Группы компаний 1АК. Данный этап направлен на ознакомление участников с установленным на заводах оборудованием, с применяемыми технологиями, для более глубоко понимания производства с целью разработки проектов, которые соответствуют стратегии развития Группы компаний 1АК.



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Первым, в рамках производственной экскурсии, студенты, преподаватели и инженеры ВУЗов посетили ООО «Белинвестторг-Сплав» - завод по экологически безопасной переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и производству марочного свинца и свинцовых сплавов, расположенный в городе Белоозерске. Директор завода Игорь Радько, а также главный эколог и главный инженер предприятия, рассказали о деятельности завода, технологических процессах, экологической составляющей и дальнейших планах по развитию.



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После прохождения инструктажа по технике безопасности и выдачи индивидуальных средств защиты делегация прошла по производственному цеху ООО «Белинвестторг-Сплав», после чего каждый из участников получил ответы от сотрудников предприятия на вопросы по различным направлениям деятельности.

Следующим этапом экскурсии стало посещение завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр», расположенного на территории СЭЗ «Брест», который в настоящее время проходит процесс приемки объекта строительства в эксплуатацию. Директор завода Сергей Мельникович, а также менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1AK-GROUP Александр Юнкевич познакомили группу студентов и преподавателей с перспективами развития аккумуляторной отрасли в стране, этапами проектирования и строительства завода. После чего директор предприятия провел экскурсию по производству, ознакомил участников экскурсии с установленным оборудованием и ответил на все интересующие вопросы.



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По итогам экскурсии его участники поделились своими впечатлениями.

Александр Черник, заведующий кафедрой химии, технологий электрохимических производств, материалов электронной техники БГТУ:

- Мы обсуждали, насколько полезным будет участие нашего ВУЗа в конкурсе «Экология Технологий», и пришли к заключению, что любые конкурсы полезны, ведь любое движение лучше, чем застой. Что касается посещённых заводов, то я много где побывал и был рад увидеть современное производство.

Заместитель начальника НИЧ БГТУ Михаил Дяденко:

- Это было интересно, познавательно и полезно. Рад, что от нашего ВУЗа поступили проекты на конкурс «Экология Технологий». На экскурсиях по заводам увидел производство, которое отвечает современным требованиям.