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В рамках научно-практического проекта "Экология Технологий" состоялась экскурсия на предприятия Группы компаний 1AK

29.05.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках научно-практического проекта «Экология Технологий» представители УО «Белорусский государственный технологический университет» и УО «Белорусский национальный технический университет» посетили предприятия Группы компаний 1AK-GROUP – ООО «Белинвестторг-Сплав» (г. Белоозерск) и ООО «АйПауэр» (СЭЗ «Брест»).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66604.php

В рамках научно-практического проекта "Экология Технологий" состоялась экскурсия на предприятия Группы компаний 1AK

Научно-практический проект «Экология Технологий» стартовал в марте 2019 года на площадке УО «Белорусский государственный технологический университет». Главной задачей проекта, инициатором которого выступила Группа компаний 1АК, является применение знаний студентов в решении практических задач, стимулирование сотрудничества бизнеса и научного сообщества, а также возможность реализации научных разработок.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66604.php

В рамках научно-практического проекта "Экология Технологий" состоялась экскурсия на предприятия Группы компаний 1AK

Одним из этапов проекта стало посещение предприятий Группы компаний 1АК. Данный этап направлен на ознакомление участников с установленным на заводах оборудованием, с применяемыми технологиями, для более глубоко понимания производства с целью разработки проектов, которые соответствуют стратегии развития Группы компаний 1АК.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66604.php

В рамках научно-практического проекта "Экология Технологий" состоялась экскурсия на предприятия Группы компаний 1AK

Первым, в рамках производственной экскурсии, студенты, преподаватели и инженеры ВУЗов посетили ООО «Белинвестторг-Сплав» - завод по экологически безопасной переработке свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и производству марочного свинца и свинцовых сплавов, расположенный в городе Белоозерске. Директор завода Игорь Радько, а также главный эколог и главный инженер предприятия, рассказали о деятельности завода, технологических процессах, экологической составляющей и дальнейших планах по развитию.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66604.php

В рамках научно-практического проекта "Экология Технологий" состоялась экскурсия на предприятия Группы компаний 1AK

После прохождения инструктажа по технике безопасности и выдачи индивидуальных средств защиты делегация прошла по производственному цеху ООО «Белинвестторг-Сплав», после чего каждый из участников получил ответы от сотрудников предприятия на вопросы по различным направлениям деятельности.

Следующим этапом экскурсии стало посещение завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр», расположенного на территории СЭЗ «Брест», который в настоящее время проходит процесс приемки объекта строительства в эксплуатацию. Директор завода Сергей Мельникович, а также менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды Группы компаний 1AK-GROUP Александр Юнкевич познакомили группу студентов и преподавателей с перспективами развития аккумуляторной отрасли в стране, этапами проектирования и строительства завода. После чего директор предприятия провел экскурсию по производству, ознакомил участников экскурсии с установленным оборудованием и ответил на все интересующие вопросы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66604.php

В рамках научно-практического проекта "Экология Технологий" состоялась экскурсия на предприятия Группы компаний 1AK

По итогам экскурсии его участники поделились своими впечатлениями.

Александр Черник, заведующий кафедрой химии, технологий электрохимических производств, материалов электронной техники БГТУ:

- Мы обсуждали, насколько полезным будет участие нашего ВУЗа в конкурсе «Экология Технологий», и пришли к заключению, что любые конкурсы полезны, ведь любое движение лучше, чем застой. Что касается посещённых заводов, то я много где побывал и был рад увидеть современное производство.

Заместитель начальника НИЧ БГТУ Михаил Дяденко:

- Это было интересно, познавательно и полезно. Рад, что от нашего ВУЗа поступили проекты на конкурс «Экология Технологий». На экскурсиях по заводам увидел производство, которое отвечает современным требованиям.

 
Теги: Брест
 
 
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