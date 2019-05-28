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Ненужные кадры. Предприятия установили антирекорд по уволенным работникам

29.05.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия в апреле установили антирекорд за последние 12 месяцев по уволенным работникам. Так, в прошлом месяце организации взяли на работу на 22,1% меньше специалистов, чем уволили, следует из данных Белстата по численности принятых и уволенных работников. Это рекордный показатель за последние 12 месяцев. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66602.php

Ненужные кадры. Предприятия установили антирекорд по уволенным работникам

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В апреле из организаций ушли 69 772 человека, а устроились — на 15392 меньше. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Активно от работников избавляются промышленные предприятия, которые в апреле взяли на работу на 40,1% меньше человек, чем уволили. Трудоустроили 10 758 человек, а отдали трудовые книжки — 17 948 работникам. Отметим, что за 2018 год промышленные организации взяли на работу 202 213 человек, а уволили — 210 888.

Также активно в апреле избавлялись от «лишних» кадров организации в такой сфере деятельности, как творчество, спорт, развлечения и отдых (принятых на 67,3% меньше, чем уволенных), здравоохранение и социальные услуги (33,9%), образование (27,3%). В сельском, лесном и рыбном хозяйствах этот показатель составляет 11,2%.

Зато в плюсе в прошлом месяце были организации в такой сфере деятельности, как информация и связь, где взяли на работу на 39% человек больше, чем уволили.

Предприятия в апреле установили антирекорд за последние 12 месяцев по уволенным работникам. В последний раз этот показатель был хуже в апреле 2018 года. Тогда приняли на работу на 22,3% меньше, чем уволили.

 
 
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  Предприятия в апреле установили антирекорд за последние 12 месяцев по уволенным работникам. Так, в прошлом месяце организации взяли на работу на 22,1% меньше...
 
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