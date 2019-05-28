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Новые правила: в Беларуси изменят закон о политических партиях
29.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси внесут изменения в закон о политических партиях. Как заявил министр
«Многие общественные организации, поскольку это не коммерческие организации, они не преследуют извлечение прибыли. Они существуют за счет взносов, добровольных пожертвований. И соответственно, будет справедливым, если эти граждане, организации, которые оказывают помощь благотворительную, будут более осведомлены, как эти средства расходуются», – заявил Слижевский.
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Министр юстиции страны Олег Слижевский заявил, что финансовую деятельность общественных объединений сделают более прозрачной.
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