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Новые правила: в Беларуси изменят закон о политических партиях

29.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси внесут изменения в закон о политических партиях. Как заявил министр юстиции страны Олег Слижевский, финансовую деятельность общественных объединений сделают более прозрачной, передает «МИР 24».

«Многие общественные организации, поскольку это не коммерческие организации, они не преследуют извлечение прибыли. Они существуют за счет взносов, добровольных пожертвований. И соответственно, будет справедливым, если эти граждане, организации, которые оказывают помощь благотворительную, будут более осведомлены, как эти средства расходуются», – заявил Слижевский.

Вопросы изменения законодательства обсудили на конференции в Минске. Юристы хотят упростить процедуру регистрации общественных объединений, сделать ее электронной. Перечень документов, которые необходимы для этого, планируют сократить.



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Теги: Минск
 
 
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Министр юстиции страны Олег Слижевский заявил, что финансовую деятельность общественных объединений сделают более прозрачной.
 
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