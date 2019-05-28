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В Минске «оживили» Лесика
29.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске представили мобильное приложение дополненной реальности. Оно поможет сделать яркие снимки с веселым и шустрым Лесиком – символом
Чтобы оживить Лесика, достаточно навести камеру мобильного телефона на специальные метки. Их можно будет найти в официальных фотозонах Игр, на коробках с игрушкой, банковских картах и даже на упаковке пиццы. В планах организаторов и запуск онлайн-игры, где талисману можно будет «дать пять» и сделать с ним селфи.
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В столице Беларуси представили мобильное приложение дополненной реальности. Оно поможет сделать яркие снимки с веселым и шустрым Лесиком – символом Европейских...
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