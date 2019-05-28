В Минске «оживили» Лесика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске представили мобильное приложение дополненной реальности. Оно поможет сделать яркие снимки с веселым и шустрым Лесиком – символом Европейских игр .

Чтобы оживить Лесика, достаточно навести камеру мобильного телефона на специальные метки. Их можно будет найти в официальных фотозонах Игр, на коробках с игрушкой, банковских картах и даже на упаковке пиццы. В планах организаторов и запуск онлайн-игры, где талисману можно будет «дать пять» и сделать с ним селфи.



«Мы хотим сделать так, чтобы Вторые Европейские игры запомнились не только таблицами с сухими цифрами результатов и рекордов, но и эмоциями, которые нам дарит общение с живым Лесиком через наше приложение», – отметил директор компании по разработке приложения дополненной реальности Олег Захаров.



Приложение пригодится и во время церемоний открытия Игр. Организаторы готовят красочное шоу с эффектами дополненной реальности.