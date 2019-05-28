Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.
В их числе Марина Брилевич, работающая бункеровщиком топливного цеха филиала № 1 «Цементный завод» ОАО «Красносельскстройматериалы».
Поздравляем!