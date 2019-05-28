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96 руб. за люкс в сутки: сколько стоит отдых в белорусском санатории

29.05.2019 06:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

96 руб. за люкс в сутки: сколько стоит отдых в белорусском санатории
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Цены на путевки различаются в зависимости от санатория и продолжительности отдыха и лечения. Для граждан Беларуси стоимость отдыха значительно ниже, чем для иностранных гостей. Тем не менее, санаторный отдых в Беларуси очень популярен среди россиян благодаря своей доступности и хорошему сервису.

Myfin.by посмотрел некоторые варианты таких путевок с актуальными ценами и перечнем предлагаемых услуг.  Мы выбрали 5 оптимальных санаториев по соотношению цены и качества. В них высокий уровень обслуживания, качественные медицинские процедуры, а цены достаточно приемлемые для отличного отдыха всей семьей (в большинстве санаториев действуют системы скидок при раннем бронировании, для постоянных клиентов и др.).

 
 
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Myfin.by посмотрел, сколько будет стоить отдых в белорусском санатории на двоих в номере люкс.
 
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