96 руб. за люкс в сутки: сколько стоит отдых в белорусском санатории

Источник материала: Myfin



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Цены на путевки различаются в зависимости от санатория и продолжительности отдыха и лечения. Для граждан Беларуси стоимость отдыха значительно ниже, чем для иностранных гостей. Тем не менее, санаторный отдых в Беларуси очень популярен среди россиян благодаря своей доступности и хорошему сервису.

Myfin.by посмотрел некоторые варианты таких путевок с актуальными ценами и перечнем предлагаемых услуг. Мы выбрали 5 оптимальных санаториев по соотношению цены и качества. В них высокий уровень обслуживания, качественные медицинские процедуры, а цены достаточно приемлемые для отличного отдыха всей семьей (в большинстве санаториев действуют системы скидок при раннем бронировании, для постоянных клиентов и др.).