Белорусские предприятия увольняют больше людей, чем берут на работу

Рекордную разницу между количеством уволенных и принятых на работу белорусские организации показали в апреле этого года: отрицательное сальдо составило 22,1%.





Так, белорусские организации уволили в апреле 69 772 человека, приняли на работу – 54 389. В антирейтинге лидирует промышленность: уволены были почти 18 тысяч человек, а приняты – менее 11 тысяч.





Наиболее заметные сокращения произошли в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом: уволены были почти 6,5 тысячи человек, взяты на работу – чуть более 1,3 тысячи.





В ряде сфер количество принятых на работу все же больше, чем уволенных, в том числе в горнодобывающей промышленности (145 уволенных и 169 взятых на работу), сфере административных и вспомогательных услуг (1435 уволенных и 1467 принятых), а также в "предоставлении прочих видов услуг": 299 уволенных и 350 принятых.





В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.



