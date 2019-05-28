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Белорусские предприятия увольняют больше людей, чем берут на работу

29.05.2019 07:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Численность уволенных работников в организациях в Беларуси превышает количество принятых на работу, свидетельствуют данные Белстата.

Рекордную разницу между количеством уволенных и принятых на работу белорусские организации показали в апреле этого года: отрицательное сальдо составило 22,1%.

Так, белорусские организации уволили в апреле 69 772 человека, приняли на работу – 54 389. В антирейтинге лидирует промышленность: уволены были почти 18 тысяч человек, а приняты – менее 11 тысяч.

Наиболее заметные сокращения произошли в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом: уволены были почти 6,5 тысячи человек, взяты на работу – чуть более 1,3 тысячи.

В ряде сфер количество принятых на работу все же больше, чем уволенных, в том числе в горнодобывающей промышленности (145 уволенных и 169 взятых на работу), сфере административных и вспомогательных услуг (1435 уволенных и 1467 принятых), а также в "предоставлении прочих видов услуг": 299 уволенных и 350 принятых.

В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

 
 
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Численность уволенных работников в организациях в Беларуси превышает количество принятых на работу, свидетельствуют данные Белстата.
 
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