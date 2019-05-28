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Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году

29.05.2019 07:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что в 2018 году инфляция достигла 130 060%, а в апреле этого года был зарегистрирован показатель 33,8%.

В релизе Центробанка сообщается, что в январе наблюдался самый высокий рост потребительских цен в 196,6%, в феврале − 114,4%, а в марте − 34,8%.

При этом в 2017 году инфляция составляла 862,6%, а в 2016 − 274%.

До этого последний доклад Центрального банка Венесуэлы публиковался в 2015 году, когда уровень накопленной годовой инфляции составлял 180,9%.

Центробанк также сообщает, что ВВП страны в третьем квартале 2018 года сократился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.


Напомним, в январе глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман сообщил, что уровень годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1,7 миллиона процентов.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием финансовых и экономических санкций против страны.

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году − 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах

 
 
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Центральный банк Венесуэлы впервые за три года опубликовал доклад об уровне инфляции в стране.
 
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