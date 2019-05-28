«Дом Демчука» на Берута обещают достроить за три месяца. Люди не верят: его сдают уже 16 лет

Источник материала: Tut.by

Элитный «дом Демчука» на Берута, 11а, с двухуровневой автостоянкой на 200 мест и офисной частью должны были сдать в 2006 году. Но дольщикам пришлось немного подождать: жилую часть на 260 квартир ввели в эксплуатацию только в 2010-м. А полностью комплекс и сейчас не готов: паркинг закрыт, в офисах бомжи, благоустройства нет. Городские власти не меняют застройщика: они считают, что объект, который не смогли сдать 16 лет, достроят за ближайшие три месяца.





Шило в мешке

Жилой комплекс на Берута начинала строить в 2004 году «Перспектива-Инвест Строй» — одна из структур скандально известного девелопера Сергея Демчука, который угодил за решетку за мошенничество . Сроки строительства переносились несколько раз: обещали сдать в 2006-м, а ввели жилую часть (три подъезда) в эксплуатацию только в 2010-м году. Парковку и офисы назвали четвертым и пятым пусковым комплексом и жильцы стали ждать, когда их достроят. Летом 2013 года «Перспектива-Инвест Строй» путем реорганизации была присоединена к застройщику «БрянскЖилСтрой». Однако и эта компания не смогла достроить эти комплексы. Таким образом, строительство растянулось на 16 лет. При этом все дольщики свои финансовые обязательства перед застройщиком выполнили.





— Новый застройщик с 2013 года ни разу официально не сообщал конкретных сроков завершения строительства всего комплекса, — продолжают хронологию жители дома. — Власти города проблему пытались замять отписками вплоть до 2018 года, но это же как шило в мешке — с 2012 года нас здесь более 500 человек живет. После коллективных обращений наш дом был включен в перечень мероприятий по снижению объемов сверхнормативного срока строительства на 2018−2020 годы. То есть до этого мы не входили в городской список долгостроев, хотя с самого начала и до сих пор живем на строительной площадке.

















































Жильцы рассказывают, что долгое время колодцы рядом с домом стояли без крышек, не было ограждений лестниц. Благоустройство вокруг многоэтажки и сейчас своеобразное: из бетона торчит арматура, из земли — силовые кабели. Удивляет лестница, которая упирается в бетонную стену, а также частичная укладка тротуарной плитки.

— Крышки люков мы покупали за свой счет: опасались за жизнь детей, — говорит жительница дома Алеся. — Рядом детские сады, школа, спорткомплекс «Спартак».





Жители дома постоянно гоняют со стройплощадки детей — те здесь постоянно находят себе развлечения: строят из разбросанной тротуарной плитки и блоков «дома», паркурят.

В 2015 году застройщик самовольно попытался построить на крыше паркинга спорт-клуб. Жильцам первых этажей это не понравилось — строение «воткнули» прямо под их окна.



Самовольное строение до сноса

Городские власти отреагировали: самострой не узаконили и предписали снести. Застройщик предписание выполнил, но после сноса эксплуатируемая крыша над паркингом осталась раскрытой, большие куски пенопласта гоняет ветер. Жильцы говорят, что после первого же дождя здесь образовался бассейн. Сейчас сухо, но понятно, что вода ушла вниз — на парковку.





— Застройщик нарушил целостность нулевого уровня, по сути, фундамента нашего дома, — говорят люди.

Подземная часть дома ни жильцам, ни председателю официального ТС недоступна, поэтому оценить его состояние не получилось.





Бомжи в офисах, мокрицы в квартирах

Пустующие офисы здесь тоже в плачевном состоянии — стены в плесени и грибке. От затекающей воды штукатурка обсыпается, стены разрушаются.

Во многих помещениях разбиты стекла, на металлических дверях сломаны ручки. Некоторые офисы облюбовали бомжи: двери в них вскрыты, внутри одного мы обнаружили импровизированный стол и лавки.









— У нас уже были случаи задымления внизу квартир, поэтому мы обоснованно опасаемся пожара, — рассказывает Алеся. — Нулевой уровень не консервировался и не отапливался, поэтому его стены промерзали, и это все приводило к прорыву труб водоснабжения и затоплению.

Больше всего проблем у жителей этажа, непосредственно под которым находятся нежилые офисы.





— В моей квартире ледяные полы, постоянно сыро, мне приходится бороться с нашествием чешуйниц и мокриц, — говорит Татьяна, инвалид первой группы из квартиры над офисным этажом.

Помимо этого зимой замерзает вода в канализационных трубах у жильцов второго этажа, в ливневых трубах. Техобслуживание дома затруднено: у товарищества собственников нет даже технической документации.





По словам жильцом дома, техническое обследование незаконсервированного долгостроя не производилось и они опасаются повторения ситуации, которая возникла по дому-новостройке на Широкой , 3.

В похожей ситуации оказались и жильцы дома по улице Неманской, 80: «Под нами — катакомбы с бомжами». Минчане уже 4 года живут в недостроенном доме

Всего один процент…

— Чиновники постоянно отодвигали «последний срок», а застройщик постоянно получал продление на разрешение строительства и ничего не строил, — говорят дольщики.

В 2017 году застройщик создал товарищество собственников «Трилистник-2017». Жильцам дома, которых с 2008 года обслуживало ТС «Трилистник», это показалось странным. И не зря: администрация Фрунзенского района разъяснила, что два ТС в одном доме работать не могут, и вынесло предписание ТС застройщика ликвидировать до 15 января 2019 года. Впрочем, предписание не исполнено, поэтому сейчас по одному адресу, в одном офисе зарегистрированы два юридических лица.





Зачем его было создавать? Для сбора средств на финансирование завершения строительства офисной части и парковки.

В письме от 4 сентября 2018 года «БрянскЖилСтрой» уведомил дольщиков, что для ввода объекта в эксплуатацию необходимо внесение дополнительных средств на расчетный счет ТС «Трилистник-2017». Сделано это было в ультимативной форме под угрозой расторжения договоров долевого строительства.

Такая трактовка понравилась не всем.





— Первое время мы верили застройщику и переводили суммы на указанный счет, — говорит Татьяна, владелица недостроенного офиса. — Но нам никто не предоставлял отчет, куда и как тратятся деньги, было непонятно, во сколько точно обойдется все достроить. Всего же участие в этом проекте с 2004 г. мне обошлось в 160 тысяч долларов, но ни офиса, ни машино-места не получила.



Въезд на подземную стоянку

Сейчас уровень готовности по письменным ответам государственных органов очень высок: парковка готова на 95%, офисная часть — на 99%. То есть не хватило совсем немного. Если конкретно, то для ввода в эксплуатацию подземной автостоянки нужно завершить работы по устройству системы пожаротушения и дымоудаления, общестроительные работы (входная группа, стяжка пола в отдельных местах, каналы ливневой канализации) и благоустройство.



Состояние стен в одном из офисов

Но проблема в том, что за последние три года процент готовности не изменился.

Стоит отметить, что «БрянскЖилСтрой» предпринимает попытки ввести в эксплуатацию офисную часть комплекса. В письме от 2 мая 2019 года из комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома говорится, что на сегодняшний момент для этого получены справки УГАИ МВД администрации Фрунзенского района и УП «Минскводоканал». (Отметим, что проводка в офисе разведена, на стенах висят электрощиты с рабочими счетчиками.)





В начале года в отношении всех изолированных помещений 4-го пускового комплекса застройщиком произведена регистрация в БРТИ. Правда, в официальном письме Мингорисполкома говорится, что никто из представителей городских властей не участвовал в подписании акта ввода в эксплуатацию: «Данный факт ставит под сомнение правомерность оснований для государственной регистрации».





Не всем дольщикам эта новость понравилась. Они опасаются, что машино-места и офисы застройщик мог перераспределить и продать другим лицам в обход законов. Выяснить, так ли это, они не могут.

— Мы неоднократно обращались и в администрацию района, и в Мингорисполком с просьбой провести ревизию договоров, так как застройщик, несмотря на то, что ему переданы копии договоров и расчетных документов для сверки, за 7 лет так и не произвел их ревизию. У нас нет и полного реестра дольщиков с выкопировками по машино-местам и офисам (с указанием строительного номера по проекту). Почему застройщик не предоставляет в местные распорядительные и исполнительные органы ежегодное аудиторское заключение? Вместо этого ему выдаются разрешения на продление строительных работ. При этом все понимают, что с 2015 года вместо достройки объекта велось самовольное строительство надстройки. Да, самовольная постройка была снесена в марте этого года, однако до сих пор не приняты меры по восстановлению поврежденных перекрытий нулевого уровня.

Это еще не все

Жители дома написали не один десяток писем в администрацию города и прокуратуру, прежде чем пришел обнадеживающий ответ: готовится решение о замене застройщика. На заседании комиссии по смене застройщика 14 апреля 2019 года говорилось, что достраивать могут поручить УКСу Фрунзенского района.





— Новому застройщику мы готовы доплатить, — говорят собравшиеся дольщики. — Ведь это в наших интересах — достроить паркинг: мы уже давно оплатили свои машино-места. Мы заинтересованы и в работе офисной части: первые этажи перестанут мерзнуть, будет порядок под окнами.

Но надежды не оправдались: через месяц жильцы получают письмо Мингорисполкома о нецелесообразности замены застройщика. Что должно было измениться за месяц, чтобы чиновники приняли противоположное решение?





В последнем письме от 20 мая 2019 года Мингорисполком объясняет, почему посчитал нецелесообразным замену застройщика. Первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский ссылается на новый «план мероприятий» по вводу в эксплуатацию проблемного объекта. В письме за его подписью говорится о том, что «большинство дольщиков готово финансово поддержать план мероприятий ООО „БрянскЖилСтрой“, направленный на устранение оснований для замены застройщика».

Такой ответ возмутил жильцов «дома Демчука»:

— Действующий застройщик в соответствии с постановлением № 1056 уже давно превысил сроки исполнения обязательств по договорам долевого строительства, им превышены сроки строительства более чем на три месяца по графику работ. Им прекращено финансирование объекта — мы знаем об исполнительных производствах более чем на 3 миллиона рублей. Неужели чиновники не понимают, что если за 16 лет застройщик не смог закончить строительство, то и в будущем у него это не получится?





«Через три месяца комплекс будет сдан»

В администрации Фрунзенского района считают, что на сегодняшний день вопрос с вводом четвертого и пятого комплекса практически закрыт и замена застройщика не нужна. По словам заместителя председателя по строительству Ирины Савицкой, в апреле 2019 года дольщикам были разъяснены порядок и условия замены застройщика и большинство проголосовало против. Также она уточнила, что застройщик на законных основаниях получил техпаспорта на офисы в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру (БРТИ), проверки нарушений не выявили.

По информации Ирины Савицкой, на сегодняшний день застройщик платит налоги и у государства к нему претензий нет. На ввод объекта в эксплуатацию «БрянскЖилСтрою» дали три месяца.