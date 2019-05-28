Как пользоваться карточкой, чтобы не платить за ее обслуживание

Источник материала: Tut.by

Держатель банковской карты (если «пластик» не оформлен бесплатно) всегда платит за выпуск и обслуживание либо сразу при получении карты, либо со счета списывается ежемесячная или ежегодная комиссия. FINANCE.TUT.BY решил выяснить, бывают ли такие случаи, когда предусмотренное вознаграждение за сервисное обслуживание не будет взиматься со счета. Оказалось, что есть варианты не платить комиссию.



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Посмотрите, в каких банках и при каких условиях можно избежать платы за обслуживание.

Название банка В каких случаях можно избежать платы за обслуживание Альфа-Банк К любой карте в отделении банка или через моб. приложение можно подключить набор привилегий (НП), их всего пять: первый, standard, gold, platinum, black — и не платить за обслуживание. Или выпустить карту в рамках этого набора. Например, НП standard подразумевает бесплатный выпуск, ежемесячное обслуживание и перевыпуск в связи с истечением срока действия двух карт Masterсard Standard и Visa Classic. А также бесплатное обслуживание «Карты № 1». Если объем безналичных операций по картам составит от 250 руб/месяц, или среднедневной остаток по вкладам в бел.руб.- 10 000 бел. руб, или среднедневной остаток на счетах в бел. руб.- 750 руб., то обслуживание будет без комиссии. В иных случаях оплата — 3,9 руб/месяц. Банк БелВЭБ С 1 июня отменяется ежемесячная плата за обслуживание MasterCard World «Дива» за 2-й и 3-й годы, если расходные операции с использованием карты или ее реквизитов, отраженные по счету в течение отчетного месяца, отсутствуют. Также ежемесячная комиссия не взимается, если объем безналичных операций с использованием карточки или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса) составляет 300 руб./месяц и более. При оформлении карты до конца мая, 1-й год обслуживания стоит стоит 1 руб. (в отделении банка) и 0,50 руб. (через интернет-банк). В других случаях списывается комиссия — 2 руб./месяц. Беларусбанк Если у вас открыта карта в рамках одного из Клубов («Шчодры», «Персона», «Магнит»), то по ней взимается ежемесячная комиссия. Но, например, при объеме безналичных операций более 200 руб/месяц с использованием карточки MasterCard Standard (Клуб «Шчодры») или ее реквизитов в организациях торговли (сервиса) плата за обслуживание не взимается. При расчете Mastercard Standard (Клуб «Магнит») на сумму более 50 руб./месяц тоже обслуживание бесплатное. Чтобы не платить за обслуживание карты в рамках Клуба «Персона» нужно расплатиться Visa Platinum или Mastercard World Black Edition на сумму не менее 700 руб. или 350 USD/EUR в месяц. Банк ВТБ (Беларусь) Обслуживание карт Visa Classic (неименная) и Visa Gold стоит 9.90 руб/месяц. Если совершать безналичные операции на сумму более 200 руб. или 150 USD в месяц по карте Visa Classic и более 800 руб. или 400 USD в месяц по карте Visa Gold, то плата за обслуживание не взимается. Приорбанк Если вы не пользуетесь картой какое-то время и на ней нет средств, то комиссия за ежемесячное обслуживание списываться не будет. Также при обращении в отделение банка можно отключить сервисное обслуживание по карте, но за определенную стоимость. Например, для карты Visa Classic услуга стоит 42 руб. Когда вы отключаете сервисное обслуживание, вместе с этим вы лишаетесь привилегий по карте. В других случаях комиссия — 3.50 руб./месяц.