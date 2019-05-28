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Онлайн-знакомства для бородачей и асексуалов: как устроены популярные дейтинг-приложения
Источник материала: Tut.by
А вы знали, что существуют специальные приложения для онлайн-знакомств, которые помогают найти партнера, придерживающегося безглютеновой диеты, или человека, который ненавидит то же, что и вы? vc.ru
Нишевые сервисы (есть даже с защитой от домогательств)
По
Сегодня в мире
Сегодня, в условиях перенасыщения рынка крупными игроками, на пике популярности находятся нишевые сайты и приложения для знакомств. Например, сервисы для поиска серьезных отношений: российские
В 2016 году появилось американское приложение
В противовес перечисленным, существуют и онлайн-дейтинги для тех, кто нацелен исключительно на секс: российское приложение
Также сервисы для знакомств сегментируются по сексуальным предпочтениям:
По интересам:
По политическим убеждениям:
По предпочтениям в еде:
По вероисповеданию:
По роду деятельности:
По особенностям внешности:
По локации:
По уровню дохода:
По национальности:
В отличие от набирающих популярность нишевых сервисов, ориентированных на строго определенную целевую аудиторию, основными игроками рынка онлайн-дейтинга остаются классические сайты и приложения для знакомств и свиданий вроде Tinder, Badoo, eHarmony, Match. Согласно
Целевая аудитория дейтинг-сервисов
В 2017 году «Лаборатория Касперского» и исследовательская компания B2B International
С большей вероятностью это мужчина 33,8 лет, работающий полный рабочий день (63%). Скорее всего, это менеджер среднего звена (20%) или высококвалифицированный специалист — научный работник, преподаватель или инженер (19%). Главы компаний и владельцы бизнеса составляют 11% пользователей сервисами онлайн-знакомств.
По статистике Teamo, 76% их пользователей имеют высшее образование и доля таких пользователей увеличилась за девять лет существования сервиса на 12%. На долю руководителей и владельцев собственного бизнеса приходится 32% аудитории.
В ходе своего исследования «Лаборатория Касперского» и B2B International выяснили, что поиск партнера — не самая распространенная цель регистрации на сервисах для интернет-знакомств.
Также в ходе опроса выяснилось, что 57% пользователей лгут о себе, большинство из них (67%) оказались женатыми мужчинами.
Статистика онлайн-знакомств
Соотношение полов на сайтах или в приложениях, как правило, не сбалансировано. В целом, по информации сайта Dating Sites Reviews, специализирующегося на обзорах дейтинговых сервисов, на 40% женщин
На eHarmony
Основную группу пользователей сервисов онлайн-знакомств по возрасту составляют миллениалы. Согласно опросу «Лаборатории Касперского» и B2B International, 43% людей в возрасте 25−34 лет пользуются онлайн-знакомствами. По
В сервисе Mamba, напротив, 34% составляют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, 32% — от 45 до 54 лет, 26% — от 25 до 34 лет и 8% от 18 до 24 лет. На Teamo 70% женской аудитории — в возрасте до 35 лет, 70% мужской — старше 25 лет.
Географически большая доля трафика сайтов онлайн-знакомств
Как зарабатывают сервисы онлайн-знакомств
Возможности монетизации в этой сфере делятся на четыре основные категории: платная подписка, фримиум, реклама и премиум-аккаунты.
Платная подписка
Плата может быть регулярной, например, ежемесячной, разовой — на все дальнейшее время использования. Система членских взносов реализована у сервиса Match.com, где доступ к сайту на месяц стоит $ 40.
Некоторые компании вводят скидки на подписку при единовременной плате за более длительный период. eHarmony стоит $ 42,95 в месяц при оплате полугода разом, $ 25,95 в месяц — при годовой подписке, и $ 10,95 в месяц — при подписке на два года.
Разовые платежи за весь период использования сервиса встречаются реже. Такая модель реализована у российского сайта LinkYou, где членский взнос
Фримиум
Бесплатное использование основных функций приложения и дополнительные опции за определенную плату. Еще один вариант: заработок на рекламе в обмен на бесплатное пользование.
Главная задача применения фримиум-модели — распространение информации о продукте и повышение лояльности пользователей. По такой схеме работает немало дейтинговых стартапов: Mamba, Topface, Badoo.
В Mamba пользователи за деньги могут повысить рейтинг своей анкеты, в Badoo — увеличить количество показов своего профиля другим пользователям. Схем монетизации в рамках этой бизнес-модели существует много: от платных виртуальных подарков другим пользователям до расширения радиуса поиска партнера.
Реклама
Владелец приложения или сайта принимает рекламные объявления от третьих лиц и размещает их на своем ресурсе, а зарабатывает на кликах, просмотрах или транзакциях.
Баннеры или контекстная реклама магазинов сувениров и подарков, служб доставки цветов, плюшевых игрушек или нижнего белья, как правило, пользуется интересом у посетителей сайтов знакомств, но возможности размещения рекламы не ограничиваются только этими направлениями.
Премиум-модель
Иногда и базовые функции сервиса доступны только после вступления в клуб пользователей. По такой модели работает Teamo.
Еще один пример монетизации за счет платных аккаунтов — Tinder. Например, пользователь случайно пролистнул влево того, кто ему понравится (вправо листают понравившиеся профили). Исправить ошибку могут только члены Tinder Plus или Tinder Gold.
По данным колумниста Crunchbase News Джоанны Гласнер, в 2018 году венчурные инвесторы
Почти 80% всех инвестиций в дейтинги в 2018 году пришлись на одну компанию — китайское приложение для гомосексуальных мужчин Blued, выполненное в стиле Grindr. В 2017 году больше всех собрало китайское мобильное приложение для знакомств Tantan, а в 2014 году — пекинский сайт знакомств Baihe собрал $ 250 млн.
Тенденции и перспективы индустрии
Автор гонконгского блога о цифровом маркетинге Ванесса Тао
Геймификация
Сегодня решающее значение для пользователей имеет наличие игровых и развлекательных компонентов в приложении или сайте для знакомств. Самый очевидный пример — Tinder или Badoo с их технологиями «пролистывания» влево или вправо. «Такое взаимодействие с сервисом воспринимается как игра, без „клейма“ брачного сервиса», — считает Ванесса Тао.
Дифференциация
«Нишевые сервисы для знакомств сегодня стремительно завоевывают рынок, и если разработчики не могут предложить пользователю что-то необычное, уникальное, он уходит. В то время как Tinder привлекает массовый рынок, Bumble, Grindr и Happn являются яркими примерами позиционирования и сегментирования приложений для знакомств», — пишет Тао.
Не все игроки рынка разделяют эту позицию, некоторые не верят в экономическую успешность узко сегментированных стартапов.
Упрощение
Даже когда речь идет о поиске партнера для серьезных отношений, пользователи по большей части ищут простой, интуитивно понятный и удобный интерфейс в приложении для знакомств.
Одна из причин успеха Tinder — пользователи могут просто импортировать свой профиль в Facebook в приложение, без долгого заполнения анкет. Интеграция с социальными сетями помогла Tinder привлечь критическую массу, необходимую для работы.
Но на этом Tinder не останавливается: недавно в приложении появилась новая функция, еще больше упрощающая сервис, — прикосновение к боковой части экрана телефона для перелистывания фотографий.
Еще одной важной тенденцией в индустрии онлайн-знакомств становится переход аудитории на мобильные платформы.
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Обзор рынка онлайн-знакомств: сколько зарабатывают приложения и какие бизнес-модели используют.
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