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Онлайн-знакомства для бородачей и асексуалов: как устроены популярные дейтинг-приложения

29.05.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вы знали, что существуют специальные приложения для онлайн-знакомств, которые помогают найти партнера, придерживающегося безглютеновой диеты, или человека, который ненавидит то же, что и вы? vc.ru сделал обзор рынка онлайн-знакомств: сколько зарабатывают приложения и какие бизнес-модели используют. Публикуем текст с некоторыми сокращениями.


Изображение: Yogas Design / unsplash

Нишевые сервисы (есть даже с защитой от домогательств)

По данным аналитика японского холдинга Nomura Instinet Марка Келли, к 2020 году объем мирового рынка онлайн-знакомств вырастет до 12 миллиардов долларов. «Примерно половина интернет-пользователей не состоят в браке, и мы предполагаем: к 2020 году 20% из них будут готовы использовать сервисы онлайн-знакомств, а это 310 млн человек во всем мире, исключая Китай», — сообщил Келли.

Сегодня в мире насчитывается около 8000 сервисов для онлайн-знакомств, и с каждым годом их количество увеличивается на тысячу. Условно они разделяются на три категории: сервисы, основанные на совместимости характеров, на местоположении и предназначенные для специальной аудитории.

Сегодня, в условиях перенасыщения рынка крупными игроками, на пике популярности находятся нишевые сайты и приложения для знакомств. Например, сервисы для поиска серьезных отношений: российские MonAmour и Теаmо или немецкий eDarling.

В 2016 году появилось американское приложение Eve, которое не только позиционирует себя как сервис для серьезных знакомств, но и защищает женщин от виртуальных домогательств — чем больше профилей одобряют мужчины, тем ниже опускается их рейтинг.

В противовес перечисленным, существуют и онлайн-дейтинги для тех, кто нацелен исключительно на секс: российское приложение Pure, разработанное в 2013 году предпринимателями Романом Сидоренко и Александром Кухтенко, Taboo, запущенное в 2017 году бывшим директором по маркетингу LovePlanet Арсением Лаврентьевым.

Также сервисы для знакомств сегментируются по сексуальным предпочтениям:

  • приложение для гомосексуальных мужчин Partner авторства Арсения Лаврентьева и американский Grindr, появившийся в 2009 году, для женщин — Her и Only Women;
  • сервисы поиска партнеров для групповых связей Feeld (до ребрендинга — 3nder) и Op3n, Swinder для свингеров, Whiplr для любителей БДСМ и Asexual Сupid для асексуалов.

По интересам:

  • приложение Hater, в котором можно найти человека, который ненавидит то же, что и вы, Trek Passions — приложение для любителей фантастики, Equestrian Cupid — для любителей верховой езды, Tastebuds, где пользователи находят партнеров, разделяющих их музыкальные вкусы.

По политическим убеждениям:

По предпочтениям в еде:

  • Gluten-Free Singles обещает помочь найти партнера, придерживающегося безглютеновой диеты.

По вероисповеданию:

  • ChristianMingle, ориентированный на христианские знакомства, или «Прихожане.ру» — только для православных, онлайн-клуб знакомств для иудеев Sara&Rashel, для мусульман — Nikah.su.

По роду деятельности:

  • работающий в СНГ LinkYou с возможностью выбора партнера по профессии или более узко сегментированный Farmers Only — американский сайт знакомств для фермеров.

По особенностям внешности:

  • мобильное приложение для мужчин с бородой и их почитательниц Bristlr, дейтинговый сайт Tall Friends, предназначенный исключительно для высоких людей, сервис Feabie — для мужчин и женщин с лишним весом, сайт Ugly Dating для тех, кто считает себя несимпатичным человеком, или BeautifulPeople.com — для людей, уверенных в собственной привлекательности.

По локации:

  • французское приложение Happn для знакомства с людьми, которые посещают одни и те же места, или Magnet, предлагающий одиноким людям указывать своё местоположение и общаться с теми, кто заинтересовался профилем.

По уровню дохода:

  • сайт знакомств для обеспеченных людей Luxy, Sudy — для тех, кто в поиске «спонсорских» отношений.

По национальности:

  • сайт Аnaem, предназначенный для знакомств среди татар, AsiaMe — среди азиатов, JSwipe — среди евреев.

В отличие от набирающих популярность нишевых сервисов, ориентированных на строго определенную целевую аудиторию, основными игроками рынка онлайн-дейтинга остаются классические сайты и приложения для знакомств и свиданий вроде Tinder, Badoo, eHarmony, Match. Согласно рейтингу аналитического сервиса SEMrush, составленному для дейтинговых приложений, лидер по количеству упоминаний в запросах поисковиков — Badoo.


Изображение: vc.ru

Целевая аудитория дейтинг-сервисов


Изображение: 40 Days of Dating / vimeo.com

В 2017 году «Лаборатория Касперского» и исследовательская компания B2B International провели опрос среди 6458 пользователей сервисов онлайн-знакомств из 30 стран и составили среднестатистический портрет человека, знакомящегося через интернет.

С большей вероятностью это мужчина 33,8 лет, работающий полный рабочий день (63%). Скорее всего, это менеджер среднего звена (20%) или высококвалифицированный специалист — научный работник, преподаватель или инженер (19%). Главы компаний и владельцы бизнеса составляют 11% пользователей сервисами онлайн-знакомств.

По статистике Teamo, 76% их пользователей имеют высшее образование и доля таких пользователей увеличилась за девять лет существования сервиса на 12%. На долю руководителей и владельцев собственного бизнеса приходится 32% аудитории.

В ходе своего исследования «Лаборатория Касперского» и B2B International выяснили, что поиск партнера — не самая распространенная цель регистрации на сервисах для интернет-знакомств.

Также в ходе опроса выяснилось, что 57% пользователей лгут о себе, большинство из них (67%) оказались женатыми мужчинами.

Статистика онлайн-знакомств показывает, что 20% из тех, кто сейчас находится в серьезных отношениях, начали их в онлайне. По данным Match Group, во всем мире 600 млн одиноких людей имеют доступ к интернету, и 400 млн из них никогда не пользовались приложением для знакомств.

Соотношение полов на сайтах или в приложениях, как правило, не сбалансировано. В целом, по информации сайта Dating Sites Reviews, специализирующегося на обзорах дейтинговых сервисов, на 40% женщин приходится 60% мужчин.

На eHarmony зарегистрировано 52,4% мужчин и 47,6% женщин, в то время как на Tinder — 62% мужчин и 38% женщин. В Badoo из 31 млн российских пользователей 55% мужчин и 45% женщин. В сервисе Mamba аудитория распределилась так: 44% мужчин и 56% женщин. На Teamo 51% мужчин и 49% женщин.

Основную группу пользователей сервисов онлайн-знакомств по возрасту составляют миллениалы. Согласно опросу «Лаборатории Касперского» и B2B International, 43% людей в возрасте 25−34 лет пользуются онлайн-знакомствами. По статистике Tinder, половине их аудитории от 18 до 24 лет, а 85% пользователей от 18 до 34 лет.

В сервисе Mamba, напротив, 34% составляют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет, 32% — от 45 до 54 лет, 26% — от 25 до 34 лет и 8% от 18 до 24 лет. На Teamo 70% женской аудитории — в возрасте до 35 лет, 70% мужской — старше 25 лет.

Географически большая доля трафика сайтов онлайн-знакомств приходится на США — 62,9% от общего показателя. Второе место занимает Великобритания с 7,34% трафика. В целом на англоязычные страны (США, Великобританию, Австралию и Канаду) приходится 77% мирового трафика сайтов знакомств.

Как зарабатывают сервисы онлайн-знакомств

Возможности монетизации в этой сфере делятся на четыре основные категории: платная подписка, фримиум, реклама и премиум-аккаунты.

Платная подписка

Плата может быть регулярной, например, ежемесячной, разовой — на все дальнейшее время использования. Система членских взносов реализована у сервиса Match.com, где доступ к сайту на месяц стоит $ 40.

Некоторые компании вводят скидки на подписку при единовременной плате за более длительный период. eHarmony стоит $ 42,95 в месяц при оплате полугода разом, $ 25,95 в месяц — при годовой подписке, и $ 10,95 в месяц — при подписке на два года.

Разовые платежи за весь период использования сервиса встречаются реже. Такая модель реализована у российского сайта LinkYou, где членский взнос составляет 150 рублей.

Фримиум

Бесплатное использование основных функций приложения и дополнительные опции за определенную плату. Еще один вариант: заработок на рекламе в обмен на бесплатное пользование.

Главная задача применения фримиум-модели — распространение информации о продукте и повышение лояльности пользователей. По такой схеме работает немало дейтинговых стартапов: Mamba, Topface, Badoo.

В Mamba пользователи за деньги могут повысить рейтинг своей анкеты, в Badoo — увеличить количество показов своего профиля другим пользователям. Схем монетизации в рамках этой бизнес-модели существует много: от платных виртуальных подарков другим пользователям до расширения радиуса поиска партнера.

Реклама

Владелец приложения или сайта принимает рекламные объявления от третьих лиц и размещает их на своем ресурсе, а зарабатывает на кликах, просмотрах или транзакциях.

Баннеры или контекстная реклама магазинов сувениров и подарков, служб доставки цветов, плюшевых игрушек или нижнего белья, как правило, пользуется интересом у посетителей сайтов знакомств, но возможности размещения рекламы не ограничиваются только этими направлениями.

Премиум-модель

Иногда и базовые функции сервиса доступны только после вступления в клуб пользователей. По такой модели работает Teamo.

Еще один пример монетизации за счет платных аккаунтов — Tinder. Например, пользователь случайно пролистнул влево того, кто ему понравится (вправо листают понравившиеся профили). Исправить ошибку могут только члены Tinder Plus или Tinder Gold.

По данным колумниста Crunchbase News Джоанны Гласнер, в 2018 году венчурные инвесторы вложили $ 127 млн в 27 дейтинговых стартапов по всему миру. «Это небольшая сумма по сравнению с $ 300 млрд мировых венчурных инвестиций», — считает она. При этом основная часть денег ушла в Китай, в то время как большинство стартапов, связанных с онлайн-знакомствами, базируется в США.

Почти 80% всех инвестиций в дейтинги в 2018 году пришлись на одну компанию — китайское приложение для гомосексуальных мужчин Blued, выполненное в стиле Grindr. В 2017 году больше всех собрало китайское мобильное приложение для знакомств Tantan, а в 2014 году — пекинский сайт знакомств Baihe собрал $ 250 млн.

Тенденции и перспективы индустрии


Фото: youtube.com / Digital Buzz

Автор гонконгского блога о цифровом маркетинге Ванесса Тао отмечает три тенденции в развитии индустрии онлайн-знакомств, к которым стремится рынок.

Геймификация

Сегодня решающее значение для пользователей имеет наличие игровых и развлекательных компонентов в приложении или сайте для знакомств. Самый очевидный пример — Tinder или Badoo с их технологиями «пролистывания» влево или вправо. «Такое взаимодействие с сервисом воспринимается как игра, без „клейма“ брачного сервиса», — считает Ванесса Тао.

Дифференциация

«Нишевые сервисы для знакомств сегодня стремительно завоевывают рынок, и если разработчики не могут предложить пользователю что-то необычное, уникальное, он уходит. В то время как Tinder привлекает массовый рынок, Bumble, Grindr и Happn являются яркими примерами позиционирования и сегментирования приложений для знакомств», — пишет Тао.

Не все игроки рынка разделяют эту позицию, некоторые не верят в экономическую успешность узко сегментированных стартапов.

Упрощение

Даже когда речь идет о поиске партнера для серьезных отношений, пользователи по большей части ищут простой, интуитивно понятный и удобный интерфейс в приложении для знакомств.

Одна из причин успеха Tinder — пользователи могут просто импортировать свой профиль в Facebook в приложение, без долгого заполнения анкет. Интеграция с социальными сетями помогла Tinder привлечь критическую массу, необходимую для работы.

Но на этом Tinder не останавливается: недавно в приложении появилась новая функция, еще больше упрощающая сервис, — прикосновение к боковой части экрана телефона для перелистывания фотографий.

Еще одной важной тенденцией в индустрии онлайн-знакомств становится переход аудитории на мобильные платформы.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Обзор рынка онлайн-знакомств: сколько зарабатывают приложения и какие бизнес-модели используют.
 
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