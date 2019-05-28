Власти ввели изменения по тунеядцам. Кого исключили из иждивенцев и для кого ввели ответственность

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ввели изменения для не занятого в экономике населения. Так, некоторых исключили из числа иждивенцев, а также вели персональную ответственность за данные в тунеядской базе. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 25 мая № 333.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Кого исключили из тунеядской базы

К незанятым в экономике теперь не относят супруг (-ов) тех, кого назначили на должность в межгосударственные органы (предусмотренные в международных договорах

Беларуси либо решениях соответствующих международных органов).

Из базы также исключили супруг (-ов) пребывающих за границей атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси, а также помощника атташе по вопросам обороны при нашем посольстве.

Власти также прописали, что Минтруда «исключает из базы данных граждан, которые работают в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями».

Военкоматы будут передавать данные в тунеядские комиссии

Местным властям поручили обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с комиссиями по не занятым в экономике. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной

службы, службы в резерве. Для этого установили сроки: до 20 июня текущего года передавать данные по призванных и отправленных для прохождения службы в феврале-мае текущего года; до 20 декабря текущего года — по призванных и отправленных

для прохождения службы в августе-ноябре текущего года.

Ввели персональную ответственность за данные в тунеядской базе

Власти также ввели персональную ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) тунеядской базы. Ее сделали для руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций,

подчиненных правительству, председателей облисполкомов и Минского горисполкома, а также руководителей других организаций, которые предоставляют такую информацию.

Какое наказание предусмотрено за неточную информацию в базе, не указано.

При этом некоторые пункты положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике сделали с пометкой "для служебного пользования".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования (только отдельные изменения - со дня его подписания).