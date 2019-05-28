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Власти ввели изменения по тунеядцам. Кого исключили из иждивенцев и для кого ввели ответственность
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ввели изменения для не занятого в экономике населения. Так, некоторых исключили из числа иждивенцев, а также вели персональную ответственность за данные в тунеядской базе. Изменения предусмотрены
Кого исключили из тунеядской базы
К
Из базы также исключили супруг (-ов) пребывающих за границей атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси, а также помощника атташе по вопросам обороны при нашем посольстве.
Власти также прописали, что Минтруда «исключает из базы данных граждан, которые работают в иностранных или международных организациях, на основании информации, представленной этими организациями».
Военкоматы будут передавать данные в тунеядские комиссии
Местным властям поручили обеспечить взаимодействие военных комиссариатов с комиссиями по не занятым в экономике. Они должны передавать информацию о призванных и отправленных к месту прохождения срочной военной
Ввели персональную ответственность за данные в тунеядской базе
Власти также ввели персональную ответственность за предоставление достоверной информации для формирования (актуализации) тунеядской базы. Ее сделали для руководителей республиканских органов госуправления и других госорганизаций,
Какое наказание предусмотрено за неточную информацию в базе, не указано.
При этом некоторые пункты положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике сделали с пометкой "для служебного пользования".
Постановление вступает в силу после его официального опубликования (только отдельные изменения - со дня его подписания).
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В Беларуси ввели изменения для не занятого в экономике населения. Так, некоторых исключили из числа иждивенцев, а также вели персональную ответственность за...
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