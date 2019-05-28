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Начальник милиции Дрогичина рассказал, как в него врезался подросток, и пообещал суды всем своим обидчикам
Источник материала: Tut.by
Начальник Дрогичинского РОВД Юрий Котыш
Напомним, инцидент
«Сейчас нахожусь в отпуске. В тот день на своем личном автомобиле выезжал со стороны дома № 65 на улицу Мелиоративную. Ехал со скоростью не более 20 км/час. Слева проходит тротуарная дорожка, по которой из-за стоящего дома неожиданно выехал велосипедист и въехал в мое авто. Я вызвал ГАИ. Дождавшись прибытия сотрудников, отвез 16-летнего велосипедиста в приемный покой районной больницы, поскольку у того имелись незначительные ссадины и ушибы. Его осмотрели медики, сделали рентген. Я, в свою очередь, освидетельствовался и сдал кровь. От удара у велосипеда погнулось переднее колесо, а на моем автомобиле повреждено левое крыло», — рассказал Юрий Котыш.
Отец пострадавшего старшеклассника рассказал, что у сына были легкие ушибы и в тот же день он вернулся домой. Претензий к водителю автомобиля родители не имеют и денег на ремонт машины Юрий Котыш у них не требовал.
По факту произошедшего ДТП
После первых сообщений о происшествии в адрес начальника милиции посыпались язвительные комментарии и обвинения, пишет «Драгiчынскi веснiк». «За каждое сказанное слово, порочащее мои честь и репутацию, как начальника РОВД, так и милиционера, я призову этих людей к ответу, обратившись в суд», — предупреждает Юрий Котыш.
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Начальник милиции Дрогичина рассказал, как в него врезался подросток, и пообещал суды всем своим обидчикам
После первых сообщений о происшествии в адрес начальника милиции посыпались язвительные комментарии и обвинения.
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