«После Абдулова не нужен никто». Женщины, которых любил секс-символ советского кинематографа

Источник материала: Tut.by

Александр Абдулов — уникальный талант, место которого в российском кинематографе не смог занять никто. Так же, как и место в судьбе женщин, для которых он стал любимым мужчиной. Сегодня Александру Абдулову могло бы исполниться всего 66 лет, если бы он не сгорел в 2008 году от онкологии. В день рождения великого актера, «золотого мальчика», «советского принца» и секс-символа российского кинематографа вспоминаем о любимых женщинах Абдулова.





Танечка и вскрытые вены

О том, как женщины страдали из-за Абдулова, мы знаем: каждая хоть раз да отметилась в интервью, передаче на «Первом» или собственных мемуарах. Но, оказывается, и Александр в молодости переживал из-за отношений — да так, что даже вскрывал себе вены.





Причиной стал роман с Танечкой, студенткой мединститута. Абдулов в то время учился в театральном и часто прогуливал занятия, чтобы встретиться с Татьяной. Девушка, в свою очередь, обеспечивала его справками о болезни. И с деканатом не было никаких проблем, пока одна из бдительных педагогов не заметила печать на документе. Это был штамп роддома, где практиковалась Татьяна. Скандал был такой, что Абдулова собирались отчислить. Но этого не случилось — к счастью для зрителей.

А к несчастью для Татьяны не сложились и отношения со счастливым концом. Конечно, дело было не в той злополучной справке, а в изменах Александра, который уже в то время пользовался бешеной популярностью у девушек. Узнав о том, что возлюбленный не хранит ей верность, Татьяна решила отплатить тем же.

Но юный Абдулов был очень ранимым, и узнав о предательстве, вскрыл себе вены. Спас его сосед по общежитию, который вернулся домой раньше обычного. Сам актер, вспоминая об этом случае, смеялся и комментировал: «Ну и дурак был!».

«Шпионка» Катя

С эффектной американкой Карен Андерсон Абдулов познакомился благодаря общему знакомому, который рассказал, что Саше обязательно нужно сходить в гости к красавице, которая нуждается в языковой практике и обожает театр.





Роман между Абдуловым и Карен, которую актер упростил до русского варианта «Катя», развивался быстро. Друзья актера вспоминают, что Катя была непохожа на советских девушек: самодостаточная, независимая, свободная. Видимо, это и привлекало в ней актера.

Проблемы начались, когда Александра вызвали в КГБ, где доступно объяснили, что Карен — «шпионка» и будет совсем неплохо, если он начнет докладывать о том, что она делает и с кем общается.

Дальше версии, озвученные друзьями актера, разнятся. По одной из них актер принял решение о разрыве с девушкой сразу после поездки в КГБ, по другой — он успел влюбиться в приятельницу Кати Татьяну Лейбель.

Последствия романа с американкой актер ощущал долго: одно время его и вовсе не выпускали на театральные гастроли, а когда все же сняли запрет, обязательно прикрепляли к Александру «искусствоведа-надсмотрщика». Спасало в этой ситуации чувство юмора: так, в Париже, актер решил пошутить и спросил у своего сопровождающего, как будет по-французски «хочу просить политического убежища». Тот рассмеялся и, погрозив пальцем, сказал, что перевод скажет дома.

Танцовщица, которая «недотянула» до Алферовой

Татьяна Лейбель утверждает, что у них с Александром была страсть с первого взгляда: познакомившись в компании общих друзей, актер и танцовщица провели ночь вместе. Вскоре они съехались, и Татьяна думала, что их свадьба — это просто вопрос времени.





Вероятно, у нее были основания так думать. Друзья актера вспоминают, что Абдулов старался во всем помогать Лейбель — например, с поступлением в ГИТИС. А еще ради нее он был готов на красивые поступки: сорваться со съемок и примчаться в Питер на ее выступление с охапкой цветов.

Раскол, по мнению Татьяны и окружения актера, произошел из-за того, что сегодня можно назвать несоответствием статусов. Абдулов стал невероятно популярен и любим зрителем — он хотел видеть рядом такую же яркую и востребованную женщину. Ею стала Ирина Алферова.

После того как актер признался, что изменил Татьяне с Ириной, они расстались. Правда, Татьяна утверждает, что он не раз к ней возвращался и она была для него близким человеком до самой смерти. Но кто знает, правда это или обида любящей женщины, сердце которой не зажило.

Самая красивая пара Советского Союза

Абдулов и раньше обращал внимание на невероятную красавицу, подающую надежды актрису Ирину Алферову. Но их история любви началась на съемках фильма «С любимыми не расставайтесь».





Режиссеры вспоминают, что между парой сразу возникла сильнейшая «химия», которая не исчезла и после расторжения брака через 17 лет: «Их невозможно было оторвать друг от друга». Пара даже обвенчалась.

Несмотря на то, что Ирина на момент начала отношений с Абдуловым уже была беременна, ее дочь Ксюшу актер принял как свою. Через много лет, когда Ксения уже была взрослой, он говорил в интервью: «Что бы там ни говорили, я заявляю, Ксюха — это моя дочь, это я ее родил, я знаю все ее болячки, все ее тревоги и переживаю вместе с ней».









Теплые отношения с Ксюшей, которая всегда называла Абдулова отцом, актер сохранил до конца своей жизни. Чего нельзя сказать об отношениях с Ириной…

Она ни разу не отозвалась дурно об актере и браке с ним, но по всем интервью заметно, что ей больно вспоминать и об изменах Абдулова, которые начались сразу после брака, и о том, как он обесценивал ее актерские способности.

«Мой муж (третий супруг Ирины. — Прим. редакции) говорит мне, что я самая-самая, что я лучшая. Саша никогда так не говорил», — заметила Ирина в одном из ток-шоу.

А еще она признается, что, несмотря на обиды, понимает Абдулова: «Я его понимаю. Саша — мужчина не для одной женщины. Он мужчина для всех».

То ли балерина, то ли графиня, то ли гражданская жена





С Галиной Лобановой актер познакомился на круизном лайнере: жених не смог отправиться в путешествие вместе с ней, так как решал проблемы с документами… Планировал встретиться с девушкой уже в Греции. Но в Греции Галина была уже рядом с Абдуловым.

Роман, который начинался как «курортный», в итоге растянулся на 8 лет. Девушка позиционировала себя как балерина, однако в этом качестве не преуспела. Работала театральным менеджером, вращалась в светских кругах… Окружение Абдулова называло ее «графиней» за то, с каким достоинством она к себе относилась.

Вероятно, именно гордость и непонимание, какое же место она занимает в жизни актера, и заставило Галину разорвать отношения с Абдуловым. Пара распалась, когда девушка начала настаивать на браке и детях.

Друзья Абдулова говорят, что он трудно переживал разрыв долгих отношений: были проблемы и с алкоголем, и с азартными играми, и с женщинами…

Лариса, которая не удержалась и написала книгу





Интуиция не уберегла актера от непродолжительного, но скандального романа с журналисткой Ларисой Штейнман. Редактор дал Ларисе задание написать большой материал об актере и для этого провести рядом с ним несколько дней. Конечно, сочетание харизмы, таланта и сексуальности Абдулова произвели на журналистку сильное впечатление. И когда Александр будто бы в шутку сказал: «Ну что — будете меня целовать или я покурю?» — она не стала упускать эту возможность.

Окружение Абдулова категорически не приняло Ларису, да и он сам старался не афишировать их отношения. Как оказалось — не зря.

Хотя Лариса утверждает, что чуть ли не «спасла» его от спивающихся друзей и неадекватных поклонниц, расставались они со скандалом. Абдулов сменил в квартире замки и напоследок категорически запретил Ларисе что-либо писать о нем. Девушка не послушалась и опубликовала мемуары, из которых можно узнать всю подноготную о жизни актера. А после его смерти появилась в передаче, где утверждала, что растит дочь от Абдулова. Ее слова не подтвердились.

Последняя любовь и родная дочь

В конце жизни Александр встретил женщину, которая не только стала его второй официальной женой, но и подарила ему родную дочку — Женю.





Юлию, которая на 22 года младше Александра, многие подозревали в корысти и желании «попиариться» за счет любимого всеми актера. Однако, вероятно, для этих слухов не было почвы: до встречи с Абдуловым Юлия была востребованным и вполне обеспеченным юристом, да и в скандальных телешоу она до сих пор не замечена.

В Александра она влюбилась сразу, но постаралась держать свои чувства в узде, ведь они с Абдуловым познакомились в поездке, где рядом с Юлей был ее тогдашний муж, влиятельный бизнесмен.

«Хороший человек, но не мой — холодный слишком, что ли, а я всегда жила чувствами…» — позже признавалась в интервью Юлия.

А вот с Абдуловым она совпала и по темпераменту, и по мировоззрению. С первой встречи, во время которой актер все-таки добыл ее телефон, они могли разговаривать часами, а потом начали встречаться. После второго свидания с Александром Юлия собрала чемодан и ушла от мужа.

Вместе Юлия и Александр провели четыре счастливых года, окружение актера замечало, что у него как будто открылось второе дыхание: он был готов много работать, а все свободное время и всю нежность отдавать дочери Жене, которая появилась на свет в 2007 году.





Но все сложилось иначе: спустя полгода после рождения Жени Абдулов перенес тяжелую операцию из-за язвы, после чего у него начались проблемы с сердцем. В ходе медицинских обследований всплыл страшный диагноз: рак легких в терминальной стадии. Абдулов ушел из жизни, когда его дочери было полтора года.

Спустя 11 лет после смерти Александра Юлия не вышла замуж. Пишет, что после Абдулова ей не нужен никто:

«Когда мои руки не могут обнять того, кто в моем сердце, я всегда обнимаю его молитвами».

Жизнь Юлии посвящена воспитанию дочки, которая, по мнению поклонников актера, невероятно похожа на своего папу.



