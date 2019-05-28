«Обнажайте что-то одно: или ноги, или декольте». Правила этикета и дресс-код выпускного от эксперта

Источник материала: Tut.by

В конце мая для выпускников школ, гимназий и лицеев традиционно прозвенит последний звонок, а уже 8 июня вчерашние школьники получать аттестаты и закружат в праздничном вальсе, а после выпускные начнутся и в университетах. Редакция LADY.TUT.BY попросила специалиста по этикету Татьяну Гладкую рассказать об этикете выпускного и дресс-коде для тех, кто начинает готовиться к торжественному вечеру. Выпускники, берем на карандаш!

Татьяна Гладкая / Фото: Олег Киндер

Дресс-код

Выпускной бал может проходить и во Дворце независимости с участием главы государства, и в школьной или университетской столовой. Дресс-код зависит от уровня формальности мероприятия, времени суток, запланированной программы.

Например, если выпускники вуза запланировали провести праздничный вечер в замке или старинной усадьбе и стилизовали мероприятие под прием у королевы, тогда им стоит изучить дресс-коды Morning Dress и White-Tie.

Если же выпускники оказались в числе тех, кто будет праздновать окончание учебы на самом высоком и официальном уровне, например в присутствии представителей власти, то уместны будут дресс-коды Black tie или Formal.

Это самые формальные и обязывающие туалеты. И если вас пригласили на выпускной с определенным дресс-кодом, то организаторы обязаны вас об этом предупредить.

Но другое дело, когда это выпускной вечер без определенного стиля и характера. В таком случае нужно самим обсудить дресс-код и договориться о конкретной форме одежды.

Ведь если большинство выпускников придут в коктейльных нарядах, то девушка или юноша в full dress будут смотреться неуместно.

Кстати, оптимальный дресс-код для выпускного в школе или университете — Cocktail Attire. Юноши надевают костюм и рубашку, закрытую обувь. Добавляют креатив в формальные костюмы: яркие пиджаки, цветные бабочки.

Барышни — платье не выше колена, нарядный костюм с юбкой или брюками.

Главное запомнить основные правила уместного дресс-кода. Днем не стоит сильно оголяться и блестеть: обнаженная спина или платье из пайеток не лучший вариант. Всё это больше подойдет для вечерних мероприятий.

Обнажайте что-то одно: или ноги, или декольте. Юбка мини должна сопровождаться блузкой с воротником и рукавами, а также иметь свободный крой. Облегающее мини — история не для выпускного.

А платье с открытыми плечами сможет обеспечить вам хорошую репутацию за счет длины макси или миди.

Ювелирные изделия с выразительными драгоценными камнями на юных барышнях — моветон. Для выпускного лучше выбрать качественную бижутерию. Тем более что сейчас так много интересных дизайнерских решений.

Также помните, что по правилам этикета тиару и диадему может носить только замужняя леди и только в вечернее время.

Молодым людям стоит учесть, что носки подбираются под цвет брюк, а не под цвет ботинок. Для выпускного не подойдет открытая обувь или обувь с перфорацией.