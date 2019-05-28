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«Обнажайте что-то одно: или ноги, или декольте». Правила этикета и дресс-код выпускного от эксперта
Источник материала: Tut.by
В конце мая для выпускников школ, гимназий и лицеев традиционно прозвенит последний звонок, а уже 8 июня вчерашние школьники получать аттестаты и закружат в праздничном вальсе, а после выпускные начнутся и в университетах. Редакция LADY.TUT.BY попросила
Дресс-код
Выпускной бал может проходить и во Дворце независимости с участием главы государства, и в школьной или университетской столовой. Дресс-код зависит от уровня формальности мероприятия, времени суток, запланированной программы.
Например, если выпускники вуза запланировали провести праздничный вечер в замке или старинной усадьбе и стилизовали мероприятие под прием у королевы, тогда им стоит изучить дресс-коды Morning Dress и White-Tie.
Если же выпускники оказались в числе тех, кто будет праздновать окончание учебы на самом высоком и официальном уровне, например в присутствии представителей власти, то уместны будут дресс-коды Black tie или Formal.
Это самые формальные и обязывающие туалеты. И если вас пригласили на выпускной с определенным дресс-кодом, то организаторы обязаны вас об этом предупредить.
Но другое дело, когда это выпускной вечер без определенного стиля и характера. В таком случае нужно самим обсудить дресс-код и договориться о конкретной форме одежды.
Ведь если большинство выпускников придут в коктейльных нарядах, то девушка или юноша в full dress будут смотреться неуместно.
Кстати, оптимальный дресс-код для выпускного в школе или университете — Cocktail Attire. Юноши надевают костюм и рубашку, закрытую обувь. Добавляют креатив в формальные костюмы: яркие пиджаки, цветные бабочки.
Барышни — платье не выше колена, нарядный костюм с юбкой или брюками.
Главное запомнить основные правила уместного дресс-кода. Днем не стоит сильно оголяться и блестеть: обнаженная спина или платье из пайеток не лучший вариант. Всё это больше подойдет для вечерних мероприятий.
Обнажайте что-то одно: или ноги, или декольте. Юбка мини должна сопровождаться блузкой с воротником и рукавами, а также иметь свободный крой. Облегающее мини — история не для выпускного.
А платье с открытыми плечами сможет обеспечить вам хорошую репутацию за счет длины макси или миди.
Ювелирные изделия с выразительными драгоценными камнями на юных барышнях — моветон. Для выпускного лучше выбрать качественную бижутерию. Тем более что сейчас так много интересных дизайнерских решений.
Также помните, что по правилам этикета тиару и диадему может носить только замужняя леди и только в вечернее время.
Молодым людям стоит учесть, что носки подбираются под цвет брюк, а не под цвет ботинок. Для выпускного не подойдет открытая обувь или обувь с перфорацией.
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