В Светлогорске мужчина поймал попутку - и через несколько минут погиб в ДТП

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске бесправник подобрал попутчика и попал в ДТП. Пассажир погиб. О подробностях аварии со смертельным исходом ranak.me рассказал следователь Светлогорского РОСК Андрей Ларионов.





22-летний молодой человек накануне всю ночь выпивал в гараже с приятелями, а рано утром сел за руль своей Audi и отправился домой. По дороге заметил голосующего мужчину. Остановился. Тот попросил его подвезти. Водитель подобрал попутчика и вскоре попал в аварию — врезался в дерево. 54-летний пассажир погиб на месте.





Освидетельствование показало, что водитель был пьян. Кроме того, он не имел водительских прав. В машине была неисправна подвеска, не работал спидометр, а на колесах стояла разная резина.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.



