ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среда развлечений. Танцы, много музыки и кино на воздухе - все крутое в Могилеве на неделю вперед

29.05.2019 08:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новая порция развлечений на ближайшую неделю! Интересного будет много: музыка, танцы и кино на свежем воздухе.


Если вы идете на интересное мероприятие и хотите, чтобы оно попало в следующий обзор, — присылайте на адрес editor. mogilev@tut.by.

Среда, 29 мая

Любой желающий может потанцевать народные танцы на площадке перед музеем Бялыницкого-Бирули. Будут и живые музыканты, и профессиональные танцоры, которые вам помогут поставить движения. Организаторы просят приходить в удобной обуви и одежде с национальными элементами. Начало в 18.30.

Если вам мало танцев, то в тайм-кафе «Небо» для вас программу отыграют барабанщики из Shumann’s Drum School. Начало в 19.00.

Четверг, 30 мая

Концерт под названием «Junior Dvorovision» пройдет в Концертном зале Могилев. Организацией мероприятия занимается известный продюсерский центр «Ступени». Билеты еще есть. Начало в 17.00.

В кино вас ждут новинки -приключенческий боевик «Годзилла 2: Король монстров» и детская комедия «Тайная жизнь домашних животных 2».

Пятница, 31 мая

В драмтеатре дают современные водевили «Господа, товарищи, сволочи и дамы». Это быстро, искрометно и весело. Начало в 18.30.

Но если вы по «року», в эту пятницу для вас концерт «Сурганова и Оркестр». Обещают грандиозное шоу во Дворце культуры области. Билеты еще есть. Начало в 18.00.


Фото: Денис Васильков

Суббота, 1 июня

Первый день лета в городе будет музыкальным. В музее Бялыницкого-Бирули пройдет концерт для детей: оркестр ОКО исполнит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Вход свободный. Начало в 18.00.


А для взрослых в тайм-кафе «Небо» пройдет ночь творчества группы «Кино». Вас ждут просмотр концертов и интервью, прослушивание винилов, экскурс в творчество и, конечно, много живой музыки. Начало в 22.00.

Воскресенье, 2 июня

Если будет хорошая погода — предлагаем отправиться к водоемам в Печерском лесопарке и на набережной реки Дубровенка. Там уже работает прокат лодок и катамаранов.

Есть развлечение и под крышей — в Ледовом дворце пройдет шоу «Цирк на воде». Вас ждут русалки, неуклюжие мишки-боцманы и пиратский корабль. Йо-хо-хо! Начало в 12.00 и 16.00.

Понедельник, 3 июня

В ТЦ «Планета GREEN» проходит интерактивная выставка для всей семьи «Проект: Человек». Можно узнать все о внутреннем строении человека, как бьется сердце, измерить объем своих легких, при помощи шлема виртуальной реальности совершить экскурсию по кровеносной системе. Открыто с 10.00 до 21.00.

Вторник, 4 июня

Театр-студия Киноактера из Минска на сцене Могилевского областного драматического театра представит комедии Чехова «Предложение» и «Юбилей». Начало в 18.30.

Среда, 5 июня

Драмтеатр предлагает посмотреть «Ограбление в полночь». Это водевиль в одном действии по пьесе Мирослава Митровича от труппы театра студии Киноактера из Минска. Начало в 18.30.

Если любите кино и свежий воздух, то это точно для вас. При благоприятной погоде в «Этнохуторе» (Зеленая роща) будут крутить кино на свежем воздухе. Пока не стемнеет будет звучать музыка, а с первыми сумерками включат фильм. Пока не известно, что это будет, но обычно организаторы выбирают что-то легкое и веселое. Следить за обновлениями можно в официальной группе мероприятия.


Фото: Центр городских инициатив

 

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на ледовое шоу

App Store Google Play
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруса на угнанном Mercedes Benz E200 задержали в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика