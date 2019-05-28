Среда развлечений. Танцы, много музыки и кино на воздухе - все крутое в Могилеве на неделю вперед

Источник материала: Tut.by

Новая порция развлечений на ближайшую неделю! Интересного будет много: музыка, танцы и кино на свежем воздухе.





Если вы идете на интересное мероприятие и хотите, чтобы оно попало в следующий обзор, — присылайте на адрес editor. mogilev@tut.by.

Среда, 29 мая

Любой желающий может потанцевать народные танцы на площадке перед музеем Бялыницкого-Бирули. Будут и живые музыканты, и профессиональные танцоры, которые вам помогут поставить движения. Организаторы просят приходить в удобной обуви и одежде с национальными элементами. Начало в 18.30.

Если вам мало танцев, то в тайм-кафе «Небо» для вас программу отыграют барабанщики из Shumann’s Drum School . Начало в 19.00.

Четверг, 30 мая

Концерт под названием «Junior Dvorovision» пройдет в Концертном зале Могилев. Организацией мероприятия занимается известный продюсерский центр «Ступени». Билеты еще есть. Начало в 17.00.

В кино вас ждут новинки -приключенческий боевик «Годзилла 2: Король монстров» и детская комедия « Тайная жизнь домашних животных 2» .

Пятница, 31 мая

В драмтеатре дают современные водевили «Господа, товарищи, сволочи и дамы» . Это быстро, искрометно и весело. Начало в 18.30.

Но если вы по «року», в эту пятницу для вас концерт «Сурганова и Оркестр» . Обещают грандиозное шоу во Дворце культуры области. Билеты еще есть. Начало в 18.00.



Фото: Денис Васильков

Суббота, 1 июня

Первый день лета в городе будет музыкальным. В музее Бялыницкого-Бирули пройдет концерт для детей: оркестр ОКО исполнит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Вход свободный. Начало в 18.00.





А для взрослых в тайм-кафе «Небо» пройдет ночь творчества группы «Кино» . Вас ждут просмотр концертов и интервью, прослушивание винилов, экскурс в творчество и, конечно, много живой музыки. Начало в 22.00.

Воскресенье, 2 июня

Если будет хорошая погода — предлагаем отправиться к водоемам в Печерском лесопарке и на набережной реки Дубровенка. Там уже работает прокат лодок и катамаранов.

Есть развлечение и под крышей — в Ледовом дворце пройдет шоу «Цирк на воде» . Вас ждут русалки, неуклюжие мишки-боцманы и пиратский корабль. Йо-хо-хо! Начало в 12.00 и 16.00.

Понедельник, 3 июня

В ТЦ «Планета GREEN» проходит интерактивная выставка для всей семьи «Проект: Человек» . Можно узнать все о внутреннем строении человека, как бьется сердце, измерить объем своих легких, при помощи шлема виртуальной реальности совершить экскурсию по кровеносной системе. Открыто с 10.00 до 21.00.

Вторник, 4 июня

Театр-студия Киноактера из Минска на сцене Могилевского областного драматического театра представит комедии Чехова «Предложение» и «Юбилей» . Начало в 18.30.

Среда, 5 июня

Драмтеатр предлагает посмотреть «Ограбление в полночь» . Это водевиль в одном действии по пьесе Мирослава Митровича от труппы театра студии Киноактера из Минска. Начало в 18.30.

Если любите кино и свежий воздух, то это точно для вас. При благоприятной погоде в «Этнохуторе» (Зеленая роща) будут крутить кино на свежем воздухе. Пока не стемнеет будет звучать музыка, а с первыми сумерками включат фильм. Пока не известно, что это будет, но обычно организаторы выбирают что-то легкое и веселое. Следить за обновлениями можно в официальной группе мероприятия .



Фото: Центр городских инициатив

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