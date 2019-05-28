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Среда развлечений. Танцы, много музыки и кино на воздухе - все крутое в Могилеве на неделю вперед
Источник материала: Tut.by
Новая порция развлечений на ближайшую неделю! Интересного будет много: музыка, танцы и кино на свежем воздухе.
Среда, 29 мая
Любой желающий может
Если вам мало танцев, то в тайм-кафе «Небо» для вас программу
Четверг, 30 мая
Концерт под названием
В кино вас ждут новинки -приключенческий боевик
Пятница, 31 мая
В драмтеатре дают современные водевили
Но если вы по «року», в эту пятницу для вас концерт
Суббота, 1 июня
Первый день лета в городе будет музыкальным. В музее Бялыницкого-Бирули пройдет концерт для детей: оркестр ОКО исполнит симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк». Вход свободный. Начало в 18.00.
А для взрослых в тайм-кафе «Небо» пройдет
Воскресенье, 2 июня
Если будет хорошая погода — предлагаем отправиться к водоемам в Печерском лесопарке и на набережной реки Дубровенка. Там уже работает прокат лодок и катамаранов.
Есть развлечение и под крышей — в Ледовом дворце пройдет шоу
Понедельник, 3 июня
В ТЦ «Планета GREEN» проходит интерактивная выставка для всей семьи
Вторник, 4 июня
Театр-студия Киноактера из Минска на сцене Могилевского областного драматического театра представит комедии Чехова
Среда, 5 июня
Драмтеатр предлагает посмотреть
Если любите кино и свежий воздух, то это точно для вас. При благоприятной погоде в «Этнохуторе» (Зеленая роща) будут крутить кино на свежем воздухе. Пока не стемнеет будет звучать музыка, а с первыми сумерками включат фильм. Пока не известно, что это будет, но обычно организаторы выбирают что-то легкое и веселое. Следить за обновлениями можно в
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