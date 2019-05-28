Эксперты отмечают значительный рост программ, крадущих банковские данные

Источник материала: Интерфакс

По итогам первого квартала года зафиксирован значительное увеличение числа финансовых угроз, нацеленных на мобильные устройства, сообщили порталу Interfax.by в "Лаборатории Касперского".

Заметный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (а также четвёртым кварталом 2018 года) продемонстрировали как мобильные банковские троянцы, так и троянцы-вымогатели, отметили специалисты.

И те, и другие зловреды ориентированы на получение денег пользователей. Банковские троянцы делают это путём сбора данных, открывающих доступ к банковским счетам и электронным кошелькам жертвы. Например, выдавая себя за популярное легитимное приложение, зловред под благовидным предлогом вынуждает пользователя поделиться логином и паролем от системы онлайн-банкинга. В свою очередь, троянцы-вымогатели, как следует из их названия, вымогают деньги у пользователя, блокируя экран устройства или шифруя файлы жертвы.

В общей сложности за первый квартал этого года защитные решения "Лаборатории Касперского" обнаружили около 30 тысяч вредоносных файлов, классифицируемых как мобильные банковские троянцы. Годом ранее – то есть в первом квартале 2018-го – это число немного не дотягивало до 19 тысяч. Таким образом, общее количество этих опасных зловредов увеличилось почти на 58%.

Чаще всего в первые три месяца этого года пользователи мобильных устройств сталкивались с тремя банковскими троянцами: Svpeng (20% от всех обнаруженных зловредов этого типа), Asacub (18%) и Agent (15%). Их активность была настолько высока, что, к примеру, в отдельные периоды Asacub атаковал до 13 тысяч уникальных пользователей в сутки.

Что касается мобильных троянцев-вымогателей, то их число выросло ещё заметнее. В первом квартале 2018 года обнаружено немногим менее 9 тысяч таких зловредов, а в начале этого года их стало в три раза больше – почти 28 тысяч.

"Такой существенный рост количества мобильных финансовых угроз, безусловно, вызывает тревогу. При этом злоумышленники не просто увеличивают объёмы своей активности, но всё более и более совершенствуют методы распространения зловредов. Например, они чаще стали "упаковывать" банковских троянцев в специальные программы-дропперы, которые позволяют им обходить ряд защитных механизмов", – рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

Чтобы минимизировать риск столкновения с финансовыми угрозами, эксперты рекомендуют:

устанавливать приложения только из проверенных источников – официальных магазинов;

проверять, какие права доступа и разрешения запрашивает приложение, – если они не соответствуют задаче программы, это должно насторожить;

не переходить по ссылкам в спам-сообщениях и не открывать прикреплённые к ним документы;

использовать надёжные защитные решения, в том числе и на мобильных устройствах.