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Лучшие направления европейских путешествий по версии Lonely Planet
Источник материала: Интерфакс
Ежегодно авторитетное издательство путеводителей Lonely Planet называет лучшие направления для путешествий. В прошлом году в Европе таким итальянский регион Эмилия-Романья.
В этом году специалисты по туризму в качестве лидера определили Высокие Татры в Словакии. В частности - окрестности горы Герлаховски-Штит, богатые как пейзажами, так и разнообразной фауной.
На втором месте - Мадрид. Замыкает тройку лидеров северное побережье Исландии.
Также в топ были включены итальянский город Бари, Шетландские острова в Шотландии, французский Лион, полуостров Истрия в Хорватии.
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Ежегодно авторитетное издательство путеводителей Lonely Planet называет лучшие направления для путешествий. В прошлом году в Европе таким итальянский...
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