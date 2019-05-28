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Лучшие направления европейских путешествий по версии Lonely Planet

29.05.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ежегодно авторитетное издательство путеводителей Lonely Planet называет лучшие направления для путешествий. В прошлом году в Европе таким итальянский регион Эмилия-Романья.

В этом году специалисты по туризму в качестве лидера определили Высокие Татры в Словакии. В частности - окрестности горы Герлаховски-Штит, богатые как пейзажами, так и разнообразной фауной.

На втором месте - Мадрид. Замыкает тройку лидеров северное побережье Исландии.

Также в топ были включены итальянский город Бари, Шетландские острова в Шотландии, французский Лион, полуостров Истрия в Хорватии.

 
 
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Ежегодно авторитетное издательство путеводителей Lonely Planet называет лучшие направления для путешествий. В прошлом году в Европе таким итальянский...
 
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