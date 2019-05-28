Источник материала: Интерфакс

На продажу выставлен нью-йоркский особняк, который в легендарном фильме "Крестный отец" принадлежал Майклу Корлеоне, вымышленному персонажу, который обошел по популярности всех реальных итальянских мафиози.



Дом, расположенный в районе Стейтен-Айленд, построен в стиле Тюдоров, поздней английской готики, отноящейся к первой половине XVI века. Его интерьер и экстерьер можно было видеть не только в "Крестном отце", но и в множестве других фильмов.

Общая площадь дома составляет 1580 квадратных метров, в нем расположилась уютная гостиная, столовая, четыре спальни, подземный этаж. Интерьер украшают, в частности, витражи и три камина.

Дом оценивают в $1,4 млн.