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На продажу выставлен особняк главного героя "Крестного отца"
Источник материала: Интерфакс
На продажу выставлен нью-йоркский особняк, который в легендарном фильме "Крестный отец" принадлежал Майклу Корлеоне, вымышленному персонажу, который обошел по популярности всех реальных итальянских мафиози.
Общая площадь дома составляет 1580 квадратных метров, в нем расположилась уютная гостиная, столовая, четыре спальни, подземный этаж. Интерьер украшают, в частности, витражи и три камина.
Дом оценивают в $1,4 млн.
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На продажу выставлен нью-йоркский особняк, который в легендарном фильме "Крестный отец" принадлежал Майклу Корлеоне, вымышленному персонажу, который обошел по...
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