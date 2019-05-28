ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция рассказала, как оформлять ДТП без вызова инспекторов

29.05.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Европротокол – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни, который позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии достаточно быстро получить страховую выплату, отмечают в Госавтоинспекции.

Однако "европротокол" имеет ряд условий и особенностей, которые нужно обязательно учитывать при оформлении.

Что такое "европротокол"

Вопреки некоторым мнениям, "европротокол" – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова сотрудников ГАИ.

Приставка "евро" говорит о том, что эта практика была применена по примеру других европейских стран, где широко практикуется такой способ оформления ДТП. При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.

В каком случае можно оформить ДТП по "европротоколу"?

По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того, чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

  • в ДТП участвовали не более 2 автомобилей;
  • при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;
  • в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;
  • оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;
  • оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;
  • у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;
  • водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;
  • вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Важнейшим обстоятельством является то, что должны соблюдаться все эти условия без исключения.

Если при ДТП были повреждены 3 и более автомобилей или один из двух участников ДТП повредил, к примеру, светофор, дорожный знак или чей-то торговый киоск, европротоколом воспользоваться не получится – придется вызывать ГАИ.

То же самое ждет водителей, не согласных в оценке причин и обстоятельств ДТП – если никто не хочет признавать свою вину, или имеются разногласия в масштабе нанесенных повреждений, принимать решение будут сотрудники ГАИ и страховая компания.

Если второй участник ДТП, в которое вы попали, агрессивен, пьян или у него отсутствует водительское удостоверение и страховка, или он находится под действием наркотических веществ, ни о каком европротоколе тоже не может быть и речи – вызывайте ГАИ.

Каков порядок действий?

Сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП.

Совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу.

Совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения

По возможности стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения

Кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;
один экземпляр заполненного извещения остается у потерпевшего для последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, второй — у лица, ответственного за причинение вреда.

Обратите внимание: извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z.

Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.

В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования.

В 2018 году более 30% страховых случаев было оформлено без вызова ГАИ путем заполнения бланка извещения.

Следует отметить, в случае оформления ДТП с помощью европротокола в действиях виновника не усматривается состав правонарушения и соответственно он не привлекается к административной ответственности.

Получать бланки извещения необходимо при страховании автомобиля, а если они были использованы, - у любого страхового агента либо на любой автозаправочной станции.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европротокол – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни, который позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Онлайн-знакомства для бородачей и асексуалов: как устроены популярные дейтинг-приложения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Soligorsk News
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика