Госавтоинспекция рассказала, как оформлять ДТП без вызова инспекторов

Источник материала: Интерфакс

Европротокол – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни, который позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии достаточно быстро получить страховую выплату, отмечают в Госавтоинспекции.

Однако "европротокол" имеет ряд условий и особенностей, которые нужно обязательно учитывать при оформлении.

Что такое "европротокол"

Вопреки некоторым мнениям, "европротокол" – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова сотрудников ГАИ.

Приставка "евро" говорит о том, что эта практика была применена по примеру других европейских стран, где широко практикуется такой способ оформления ДТП. При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.

В каком случае можно оформить ДТП по "европротоколу"?

По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того, чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:

в ДТП участвовали не более 2 автомобилей;

при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, помимо участвовавших в нем автомобилей;

в ДТП нет погибших и пострадавших – водителей, пассажиров или пешеходов;

оба водителя имеют право на управление транспортными средствами соответствующей категории;

оба участника ДТП имеют действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности;

у участников ДТП нет разногласий относительно обстоятельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям повреждений;

водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга;

вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных ТС в размере до 800 евро по курсу Национального банка.

Важнейшим обстоятельством является то, что должны соблюдаться все эти условия без исключения.

Если при ДТП были повреждены 3 и более автомобилей или один из двух участников ДТП повредил, к примеру, светофор, дорожный знак или чей-то торговый киоск, европротоколом воспользоваться не получится – придется вызывать ГАИ.

То же самое ждет водителей, не согласных в оценке причин и обстоятельств ДТП – если никто не хочет признавать свою вину, или имеются разногласия в масштабе нанесенных повреждений, принимать решение будут сотрудники ГАИ и страховая компания.

Если второй участник ДТП, в которое вы попали, агрессивен, пьян или у него отсутствует водительское удостоверение и страховка, или он находится под действием наркотических веществ, ни о каком европротоколе тоже не может быть и речи – вызывайте ГАИ.

Каков порядок действий?

Сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП.

Совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу.

Совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения

По возможности стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения

Кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;

один экземпляр заполненного извещения остается у потерпевшего для последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, второй — у лица, ответственного за причинение вреда.

Обратите внимание: извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z.

Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.

В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования.

В 2018 году более 30% страховых случаев было оформлено без вызова ГАИ путем заполнения бланка извещения.

Следует отметить, в случае оформления ДТП с помощью европротокола в действиях виновника не усматривается состав правонарушения и соответственно он не привлекается к административной ответственности.

Получать бланки извещения необходимо при страховании автомобиля, а если они были использованы, - у любого страхового агента либо на любой автозаправочной станции.