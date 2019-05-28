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Госавтоинспекция рассказала, как оформлять ДТП без вызова инспекторов
Источник материала: Интерфакс
Европротокол – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни, который позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания сотрудников ГАИ, а впоследствии достаточно быстро получить страховую выплату, отмечают в Госавтоинспекции.
Однако "европротокол" имеет ряд условий и особенностей, которые нужно обязательно учитывать при оформлении.
Что такое "европротокол"
Вопреки некоторым мнениям, "европротокол" – это не какой-то особенный бланк, а сам процесс самостоятельного оформления ДТП его участниками без вызова сотрудников ГАИ.
Приставка "евро" говорит о том, что эта практика была применена по примеру других европейских стран, где широко практикуется такой способ оформления ДТП. При оформлении ДТП по европротоколу используется стандартный бланк извещения о ДТП, который выдается вам страховой компанией при оформлении договора.
В каком случае можно оформить ДТП по "европротоколу"?
По этой упрощенной схеме можно оформить не каждое ДТП. Для того, чтобы воспользоваться возможностью использовать европротокол, должны быть соблюдены следующие условия:
Важнейшим обстоятельством является то, что должны соблюдаться все эти условия без исключения.
Если при ДТП были повреждены 3 и более автомобилей или один из двух участников ДТП повредил, к примеру, светофор, дорожный знак или чей-то торговый киоск, европротоколом воспользоваться не получится – придется вызывать ГАИ.
То же самое ждет водителей, не согласных в оценке причин и обстоятельств ДТП – если никто не хочет признавать свою вину, или имеются разногласия в масштабе нанесенных повреждений, принимать решение будут сотрудники ГАИ и страховая компания.
Если второй участник ДТП, в которое вы попали, агрессивен, пьян или у него отсутствует водительское удостоверение и страховка, или он находится под действием наркотических веществ, ни о каком европротоколе тоже не может быть и речи – вызывайте ГАИ.
Каков порядок действий?
Сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП.
Совместно со вторым участником ДТП прийти к согласию касательно его виновника, обстоятельств и нанесенных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по европротоколу.
Совместно со вторым участником ДТП заполнить один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны персональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения
По возможности стоит собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет виден общий план расположения автомобилей после ДТП, фотографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерными знаками, следы торможения, если таковые есть, а также все поврежденные детали обоих автомобилей, включая осколки и обломки, оставшиеся на месте столкновения
Кроме того, можно собрать контакты и показания свидетелей ДТП, а при наличии записи происшествия с видеорегистратора также сохранить ее в качестве доказательной базы;
Обратите внимание: извещение о ДТП должно быть заполнено правильно, не содержать противоречивых показаний и подписано обоими участниками ДТП, а также быть легко читаемым и не поврежденным. Не стоит оставлять в нем пустые графы и строки – в них нужно ставить прочерки или «зачеркнуть» их крест-накрест или буквой Z.
Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.
В течение 5 рабочих дней потерпевший должен обратиться либо в страховую компанию виновника, либо в ту, где был оформлен его договор страхования.
В 2018 году более 30% страховых случаев было оформлено без вызова ГАИ путем заполнения бланка извещения.
Следует отметить, в случае оформления ДТП с помощью европротокола в действиях виновника не усматривается состав правонарушения и соответственно он не привлекается к административной ответственности.
Получать бланки извещения необходимо при страховании автомобиля, а если они были использованы, - у любого страхового агента либо на любой автозаправочной станции.
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Европротокол – одно из удобных новшеств в страховой сфере и автомобильной жизни, который позволяет оформить небольшое ДТП без вызова и долгого ожидания...
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